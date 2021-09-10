養成4個好習慣勝過貴婦保養　關燈、泡腳都是有助睡眠品質

文／Squid

睡眠是很重要的日常功課，擁有好的睡眠可以避免掉很多疾病，同時也可以越睡越美，啟動夜間自我修護，好的睡眠甚至勝過貴婦級保養，可以讓自己擁有完美的肌膚與狀態，但到底要怎麼睡才好呢？

1.睡眠時間

對大部分人來說，睡眠7到9小時就夠了，睡眠過多或是睡得不足都會影響到下一次的睡眠，更甚至導致心血管疾病，其中，晚上10點到凌晨2點，是肌膚代謝最旺盛的時間，想要養顏美容這時間睡覺最好。

2.睡眠姿勢

千萬不要側臥睡覺，長時間壓迫臉部肌膚，臉上還容易出現壓紋，仰躺著睡可以減少對臉部肌膚的擠壓，避免肌膚出現睡覺紋。

3.睡眠環境

睡眠最好處於完全黑暗的環境，任何光線都會讓體內的松果體誤以為是白天，影響到褪黑激素的生成、下降，影響睡眠質量。

4.睡眠習慣

睡眠前泡腳可以緩解疲勞、加速代謝循環，或是使用保養品讓肌膚一整晚都可以修護肌膚狀態，重現年輕緊緻，最重要的是要睡個好覺，才能讓自己不用保養品，臉部肌膚也可以呈現完美狀態。

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