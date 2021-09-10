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養成4個好習慣勝過貴婦保養　關燈、泡腳都是有助睡眠品質

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文／Squid

睡眠是很重要的日常功課，擁有好的睡眠可以避免掉很多疾病，同時也可以越睡越美，啟動夜間自我修護，好的睡眠甚至勝過貴婦級保養，可以讓自己擁有完美的肌膚與狀態，但到底要怎麼睡才好呢？

▲睡眠,睡覺,美容覺,保養品。（圖／品牌提供）

1.睡眠時間

對大部分人來說，睡眠7到9小時就夠了，睡眠過多或是睡得不足都會影響到下一次的睡眠，更甚至導致心血管疾病，其中，晚上10點到凌晨2點，是肌膚代謝最旺盛的時間，想要養顏美容這時間睡覺最好。

2.睡眠姿勢

千萬不要側臥睡覺，長時間壓迫臉部肌膚，臉上還容易出現壓紋，仰躺著睡可以減少對臉部肌膚的擠壓，避免肌膚出現睡覺紋。

▲睡眠,睡覺,美容覺,保養品。（圖／品牌提供）

3.睡眠環境

睡眠最好處於完全黑暗的環境，任何光線都會讓體內的松果體誤以為是白天，影響到褪黑激素的生成、下降，影響睡眠質量。

4.睡眠習慣

睡眠前泡腳可以緩解疲勞、加速代謝循環，或是使用保養品讓肌膚一整晚都可以修護肌膚狀態，重現年輕緊緻，最重要的是要睡個好覺，才能讓自己不用保養品，臉部肌膚也可以呈現完美狀態。

【推薦單品】

Aesop 香芹籽抗氧化高效精華

▲睡眠,睡覺,美容覺,保養品。（圖／品牌提供）

香芹籽抗氧化高效精華蘊含紅藻和刺雲實果莢萃取配方，和能有效滋潤肌膚的維他命E，並在肌膚上形成一層柔軟、透氣的薄膜，降低肌膚受空氣中的污染微粒的傷害。優異的配方，非常適合都會人士及居住環境使用。

RMK 煥膚美肌露（保濕型）L

▲睡眠,睡覺,美容覺,保養品。（圖／品牌提供）

具高效保濕、高滲透力，呵護肌膚避免乾燥，導向豐潤有彈力的肌膚。潤澤質地將飽滿的水潤，徹底傳遞到每一吋肌膚，鎖住水潤透明感，展現如上妝般的洗練光澤。

Bobbi Brown 晶鑽桂馥保養系列

▲睡眠,睡覺,美容覺,保養品。（圖／品牌提供）

獨家研發升級「年輕修護鏈」，5倍年輕神器「六胜肽」搭配快樂鼠尾草，讓妳修護超有感、年輕一步到位，給肌膚完整呵護、撫平紋路、提升肌膚防禦力，使肌膚隨時隨地保持最佳緊緻、健康、迷人的質上光澤，好肌底就算素顏戴口罩也能透出貴婦好命肌！

ENVIRON 肌本保濕系列

▲睡眠,睡覺,美容覺,保養品。（圖／品牌提供）

艾維容的成功來自於關鍵成分維他命A，艾維容以維他命A做為精萃美顏保養系列中的基石成分，能穩定肌膚基底，打造肌膚絕佳狀態。重點肌膚保養系列則是針對肌膚老化、缺水、敏感、色素沉澱與問題肌膚⋯等狀況提供不同的解決方案，不論族群人種與肌膚類型，都可以找到量身訂作的維他命A保養，透過科學看見並感受宛如新生的美麗肌膚。

W.SHOW 全效精華

▲睡眠,睡覺,美容覺,保養品。（圖／品牌提供）

隋棠愛用的保養品W.SHOW，代言邁入第二年，並且表示，「有感的保濕，讓肌膚狀況穩定，給了我關於保養的美好體驗。」不僅早晚清潔之後使用，只要感覺膚況乾燥，就會立刻塗抹，針對週年慶更是推出W.SHOW全效精華60ml加大版，買就送30ml常規版，原價5040元，優惠價3024元。

BFFECT 6%杏仁酸＋4%酒石酸

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特別選用了6%杏仁酸與4%酒石酸的加強複合配方，來改善粉刺、毛孔粗大、暗沉與肌膚瑕疵等問題，可代謝老廢角質，達到煥膚的效果，再搭配上尿囊素修復肌膚，提升肌膚的保護力；Panthenol 維他命B5增加保濕度、修護肌膚，適合油性與混合性肌膚作為改善粉刺問題的選擇。

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關鍵字：

睡眠, 睡覺, 美容覺, 保養品, Aesop, ENVIRON, RMK BOBBI BROWN, W.SHOW, BFFECT

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