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Lisa新歌MV造型超狂！披浮誇「金縷衣」坐王位、激短褲裝辣出新境界

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa 首支Solo單曲《LALISA》與MV終於在今（10日）正式上線，短短八小時就突破四千萬觀看次數，刷新多項紀錄，雖然歌曲評價頗為兩極，但是MV中Lisa狂換逾10套造型，變裝精彩程度是無庸置疑的！其中Lisa穿著一套「金縷衣」，坐在金雕寶座上，宛如真的女王一般，美到逆天，瞬間就征服了粉絲的心。

繼Jennie、Rosé相繼推出Solo歌曲後，這回終於輪到泰籍成員「人間芭比」Lisa Solo出道，帶來以本名《LALISA》為題的新專輯，主打歌《LALISA》MV一上線觀看數直線暴衝，創下YouTube上女藝人最快三千萬播放量的紀錄，更成為Kpop Solo歌手的紀錄保持者。

▲Lisa MV造型。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa化身女王，一身金裝坐在王位上。（圖／翻攝自IG）

Lisa首支單曲《LALISA》不負眾望帶來了力量舞蹈，結合嘻哈曲風，後半段更結合她家鄉泰國的曲風元素與視覺，尤其是充滿泰式風格的幾套造型最是驚艷，只見Lisa穿著來自ASAVA金色披風裝，頭戴繁華設計的純金頭飾，並坐在金雕寶座上，就像是女王一般居高臨下，泰式的華麗感美到逆天，讓粉絲們瞬間心臟爆擊。

▲Lisa MV造型。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa浮誇「金縷衣」不只一套。（圖／翻攝自YT）

而「金縷衣」不只這一套，下秒Lisa換上更浮誇的金色亮片衣，來自paco rabanne的春夏款式，隨著步伐甩動氣勢噴發；同風格的另一套馬甲裝布料就比較少，以Vivienne Westwood的纏繞風上衣，搭配繞滿金色鏈墜的短褲裝，褲長短至危險邊緣，辣出新境界。

▲Lisa MV造型。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa短褲裝辣出天際。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

BLACKPINK, LISA, SOLO, LALISA, MV造型, 金縷衣, 女王, 泰式

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