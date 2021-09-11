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「最性感影后」大凸肚藏不住了　穿「ZARA吊帶褲」當孕婦裝好親民

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記者王則絲／台北報導

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與老公庫克馬洛尼（Cooke Maroney）結婚兩年，終於要當父母了！近日「小珍妮佛」在紐約街頭被捕捉到，一身碎花吊帶褲的休閒裝扮下，可以看到肚子已經很大了，完全藏不住，而一屆國際影后身上的孕婦裝竟是來自ZARA，親民作風與可愛的風格頗受好評。

▲▼珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯。（圖／達志影像）

小珍妮佛性感的身材眾所皆知，尤其是在電影《紅雀》中裸身出鏡的畫面更令觀眾印象深刻，原先就擁有飽滿身形的她，先前六月時就曾被拍到身穿洋裝，小腹隆起、上圍快被撐爆的模樣，引起外界猜測懷孕，而現在終於證實了，夫妻倆很快將迎來第一個孩子。

▲珍妮佛勞倫斯。（圖／CFP）

▲珍妮佛勞倫斯近日被拍到孕肚已藏不住。（圖／CFP）

而近日小珍妮佛再度被捕捉街拍畫面，她穿著田園風碎花吊帶寬褲裝，搭配果凍涼鞋，風格非常俏皮可愛，且身上的服裝來自平價品牌ZARA，讓人感覺更為親民接地氣，從明顯的肚子來看，推測約已有五個月左右的身孕。

▲小珍妮佛行頭。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR Bobby手袋。（圖／翻攝DIOR）

而身為精品DIOR的品牌大使，小珍妮佛也不忘偷偷帶貨，肩上背的手袋正是DIOR的爆款焦糖色Bobby包，看來已成為她私下的愛用包款，即使一身休閒打扮，隨手拎上也能時髦滿分。

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關鍵字：

珍妮佛勞倫斯, Jennifer Lawrence, 懷孕, 親民, ZARA

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