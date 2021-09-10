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翻來覆去睡不著？「7個方法」讓你一覺到天亮

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▲▼「7個方法」讓你一覺到天亮。（圖／Unsplash）

▲現代人大多睡眠品質不佳。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

現代人生活步調快，心情容易焦慮緊張，超過一半的人有睡不好的狀況，長時間睡眠品質低落，不僅讓精神變差，連身體免疫力也下降，若你很久沒有好好睡一覺，不妨參考以下方法。

▲▼「7個方法」讓你一覺到天亮。（圖／Unsplash）

#固定睡眠習慣

很多人會利用假日來補眠，沒想到這樣卻打亂生理時鐘，引發更多睡眠問題，建議無論是平日或是假日，最好在固定時間入睡，幫助建立生理時鐘，你會發現幾乎每天都會在同一時間醒來，因為大腦會通過調節睡眠周期，進而提升睡眠品質。

#睡前別激烈運動

運動是件好事，可以紓壓也能讓人心情愉悅，但是想睡前若進行激烈運動，讓身體處於緊張狀態，反而會影響睡眠。

▲▼「7個方法」讓你一覺到天亮。（圖／Unsplash）

#晚餐要忌口

睡不好則要避免在下午3點後攝取含咖啡因產品，像是咖啡、茶，甚至是巧克力，晚餐不要多吃，避免吃辛辣油膩食物，以免產生胃灼熱狀況，進而影響睡眠。

#晚上別喝酒

雖然酒精能使人快速入睡，但卻容易影響睡眠結構，睡眠品質也會跟著變差，而且酒精容易利尿，會讓人半夜想要上洗手間，導致睡眠中斷。

▲▼「7個方法」讓你一覺到天亮。（圖／Unsplash）

#睡前別用電子產品

手機和電腦的藍光對大腦有刺激性，若是睡前一直使用電子產品，容易讓大腦以為現在是白天，導致難以入睡。

#睡眠空間保持漆黑

研究顯示，即便是微量燈光也會擾亂體內製造褪黑激素，當褪黑激素不足，就會影響睡眠，建議睡眠最好把燈全部關掉，減低外來影響。

▲▼「7個方法」讓你一覺到天亮。（圖／Unsplash）

#床上只用來睡覺

盡量不要在床上看電視、工作，甚至是吃東西，即便是夜裡突然醒來，也不要滑手機，可以試著嘗試冥想，直到睡意出現。

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關鍵字：

失眠, 睡眠, 品質, 快速入睡

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