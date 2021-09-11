哈佛大學推薦「10個快樂習慣」，從學會感恩做起！

▲千萬別把伴侶對你的好，當成理所當然。（圖／Unsplash，以下同）

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開心是一天，唉聲嘆氣也是過一天，要記得快樂可以自己創造，而不是向外求來，哈佛大學曾推薦10個快樂習慣，現在就跟著一起做起來！

#學會感恩

試著放慢自己的腳步，看看你的四周，關注生活中的細微之處，像是人行道上淡紫色的花，美麗的日落，舒服的澡洗去一天疲憊，還有伴侶眼中的笑容。

#謹慎交友

根據哈佛調查，影響個人幸福最重要的外部因素是人際關係。如果你想要變得開心，要選擇和樂觀朋友在一起，他們欣賞最真實的你，讓你生活變得豐富快樂且有意義。

#培養同情心

當我們站在另一個角度看問題，我們能更有同情心，更客觀有效的處理問題，讓生活中少一點衝突，多一點快樂。

#不斷學習進步

學習讓我們保持年輕，夢想讓我們充滿活力，我們運用大腦做運作時，較不容易想到不開心的事情，我們變得更加開心和滿足。

#學習解決問題

會解決問題的人往往容易開心，當生活中遇到挑戰時，他們不會變得消沉，反而會正面迎戰，用盡所有方式找到解決方法，變成一個解決問題的人，這樣一來你會建立自信心和加強挑戰的能力。

#活在當下

當你感到沮喪，是因為你活在過去；你感到擔憂和焦慮，是因為你活在未來，當你感到滿足、開心和平和時，你才是活在當下。

#做你想做的事情

成人生活有1/3的時間都在工作，其餘時間若能做自己想做的事情，就能增加滿滿幸福感。如果現在不能做想做的事情，就試著在現在工作中尋找快樂和意義，或是培養一個你喜愛的興趣。

#笑口常開

笑是對抗生氣和沮喪最有力的東西，研究顯示，簡單的嘴巴上揚能增加幸福感，別把生活看的太嚴肅，要學會在每天的奮鬥中，找到幽默感和笑聲。

#學會原諒

憎恨和生氣是最自我的懲罰，當你釋懷的時候，你是在對自己施以善意，最重要的是學會原諒自己，每個人都會犯錯，通過錯誤我能才慢慢學會如何成為更好的人。

#常表謝意

向那些讓你生活變好的人，無論是大事或是小事，記得表達你的謝意。

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