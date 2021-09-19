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孫芸芸PK宋慧喬，搶曬奶茶色美靴！加碼CHANEL「兩穿」菱格紋靴開箱

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▲開箱CHANEL菱格紋高筒靴，蓬蓬的羽絨輪廓令人著迷。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

秋天腳步漸進，是時候把靴子拿出來了！尤其是療癒的奶茶色系靴款，讓份量感較重的靴子在視覺上變得輕盈，輕鬆為造型增添點睛之筆，還能順勢拉長整體比例。除了盤點多款美靴，《ET FASHION》也搶先開箱CHANEL菱格紋高筒靴，蓬蓬的羽絨輪廓令人著迷外，兩穿的二合一設計彷彿一次入手兩雙鞋！


CHANEL

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲以羽絨服為靈感打造的蓬蓬菱格紋高筒靴。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

CHANEL（香奈兒）秋冬時裝系列，特別注入滑雪度假風情，隨處可見冬日運動造型輪廓，彷彿羽絨外套般柔軟的菱格紋高筒靴，招牌的米金配色一如往常迷人百搭，簡單穿出秋冬療癒感，側邊則是汲取經典小黑外套的口袋細節，也是此次靴款的吸睛亮點，另外，可拆式的「兩穿」設計，毫無疑問CP值超高，能從溫暖的長靴搖身一變成率性皮革短靴，讓女孩們輕鬆遊走在各種風格，同時橫跨季節，隨時都能穿搭。

FENDI

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲宋慧喬穿搭FENDI緞面長靴仙氣爆棚。（圖 / 翻攝IG@kyo1122)

面對即將迎來的秋冬，及膝長靴果然還是不能少，只見宋慧喬一身優雅的白紗長裙搭配FENDI緞面長靴，瞬間仙氣爆棚，隱隱反射的光澤透出一股柔美，流暢的剪裁，綴上珍珠排列出的Karligraphy 字樣，簡單大方又不失奢華感，帶有高度的鞋跟與及膝設計，輕輕鬆鬆就在視覺上拉長比例。

CELINE

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲孫芸芸曬出極具秋冬感的CELINE麂皮靴，長腿更顯比例，NT$ 31,000。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun、品牌官網）

名媛圈有名的「鞋控」孫芸芸，再次展現她的超強帶貨力，近日在IG上曬出極具秋冬感的CELINE麂皮靴，強烈的戶外氛圍很適合近年流行的Outdoor風潮，剛好到小腿肚的靴筒、與適度的收緊設計，完全是神助攻，將孫芸芸原先就不科學的長腿更顯比例，又機能又有型，難怪能讓女神一見傾心。


BURBERRY

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲秋冬米色靴盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲BURBERRY 亮片缀飾高跟彈力薄纱袜靴，NT$65,000。

熱度不減的襪套靴，以緊貼肌膚宛如襪子般的設計，凸顯女性腿部線條，在視覺上打造出延伸效果，細跟高跟也讓雙腿看起來更加纖細，透膚的薄紗材質、充滿女人撫媚的尖頭，以及閃閃的鞋跟，讓靴子即便沒有過多裝飾照樣迷人。

►Lisa穿「30年前古董馬甲」拍MV　超狂螞蟻腰辣破天際

►CHANEL毛絨袋、亮片雙C包美到勾魂！秋冬穿越回70年代跑趴

關鍵字：

靴子, 秋冬, 盤點, CHANEL, BURBERRY, CELINE, 宋慧喬, FENDI, 孫芸芸

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