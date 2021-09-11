IWC揭美國海軍飛行錶神秘面紗　開放錶迷買限量「特別版」

▲IWC為美國海軍戰鬥示範中隊「Blue Angels®」打造的飛行員計時腕錶「Blue Angels」®」特別版，369,000元。（圖／IWC提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）自2018年起為整個美國海軍與海軍陸戰隊航空部隊製作腕錶，品牌與實際參與任務的飛行員進行討論、研發，讓腕錶無論在功能、品質與耐用度都更加精進也符合專業需求，近來更揭開軍錶的神秘面紗，推出飛行員計時腕錶「Royal Maces」、「Tophatters」和「Blue Angels®」，首度向非飛行員開放銷售，每年限量生產各500只。

▲IWC為加州勒穆爾海軍航空基地中隊設計的飛行員計時腕錶 「Tophatters」特別版，369,000元。



3只IWC帥氣的飛行員計時腕錶特別版，均搭載69380型自製機芯，面盤與錶背裝飾各所屬中隊的徽章。當中藍色陶瓷錶殼的飛行員計時腕錶「Blue Angels」®」，外型源自與美國海軍戰鬥示範中隊「Blue Angels®」共同研發的軍用專屬錶款。

▲IWC為駐紮於日本第27攻擊戰鬥機中隊設計的飛行員計時腕錶「Royal Maces」特別版，369,000元。



另外兩款IWC黑陶瓷材質錶，分別為飛行員計時腕錶 「Tophatters」，發想自美國海軍歷史最悠久的現役中隊加州勒穆爾海軍航空基地（Naval Air Station Lemoore）綽號「Tophatters」的第14攻擊中隊基地；「Royal Maces」特別版則源於駐紮於日本的海軍陸戰隊岩國空軍基地第27攻擊戰鬥機中隊，黑黃配色很吸睛。

▲寶璣限量250只的寶璣Type XXI 3815腕錶，479,000元。（圖／寶璣提供）

寶璣（Breguet）則於1918年為美國空軍提供時計，爾後因應法國軍方的訂單，開始生產Type XX計時腕錶直至1980年代初為止，時至今日品牌仍持續譜寫飛行錶傳奇，推出的Type XXI 3815計時限量版腕錶，保留當時為軍方設計的經典復古元素，鈦金屬錶殼以錢幣紋裝飾，同時也增添活潑氣息，時標數字、時標和指針全換上橘色或綠色，非常搶眼。

►IWC首款藍陶瓷錶有深意 特別版飛行錶做慈善

►沛納海白面潛水錶首曝光 42mm錶徑好上手

