補班小確幸！星巴克等3大連鎖優惠全都有　買一送一、免費升級喝起來

▲星巴克在補班日有雙重優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

9／11補班日多數縣市未放颱風假，週六上班有點小厭世，就喝杯咖啡提振精神吧，星巴克、丹堤、cama cafe均推出當日優惠，包括買一送一、免費升級特大杯與特定飲品折價優惠，今天上班若心情有點Blue，不妨用優惠來創造小確幸吧。

星巴克近期推出數位活動，9／12前在網頁推出「TOGETHER FOR BETTER【一起解鎖星知識】數位體驗」，只要連線3個咖啡豆，馬上就能領取數位優惠，品項除第二杯半價外，還有買二送一券、冷萃咖啡折價券等，兌換期限為獲券日+2天，其優惠不適用於外送平台及行動預點服務，部分門市也不提供兌換。此外針對旗下3款星冰樂，在9／26前每個週末六日，包括「柚子鳳梨抹茶星冰樂」、「法式草莓泡芙風味星冰樂」、「法式巧克力泡芙風味星冰樂」，均可折40元。

丹堤也推出911補班日買一送一活動，只要在9／11至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買一送一，而丹堤咖啡外帶限定寄杯活動也同步進行，消費者在9／21前至丹堤行動購物網用信用卡線上付費，即可享有外帶飲品咖啡買五送五優惠，90元的飲品券10杯優惠價450元。

Cama cafe則針對週六補班日，向會員推出特定飲品升級特大杯活動，消費者在9／11至店購買大杯黑咖啡、拿鐵，即可免費升級成特大杯，絕對讓你整天都有精神。

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