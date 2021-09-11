歐陽娜娜PO美照挨轟騙很大！網揪「無修圖」真實模樣：以為不同人

▲歐陽娜娜被網友質疑「照騙」。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣女星歐陽娜娜在對岸演藝事業受矚目，她更時常在IG曝光美照與粉絲分享，近期以一套紀梵希（Givenchy）印花針織衫搭配膝上短褲出鏡，展現過人美貌。不過眼尖網友也發現，歐陽娜娜日前亮相機場時恰好就穿著該款造型，但和自拍照中的胖瘦程度差很大，在他人鏡頭下，歐陽娜娜體態明顯圓潤許多，因此被網友質疑：「修圖騙很大」。

▲歐陽娜娜穿著紀梵希（Givenchy）針織衫擺拍。（圖／翻攝自IG）

歐陽娜娜身兼紀梵希（Givenchy）大中華區品牌大使，因此時常穿著旗下服裝拍美照敬業帶貨，在IG曝光的美照中，她以輕鬆的印花針織衫搭配膝上短褲，營造幹練的中性風格，隨著寬鬆的落肩剪裁修飾下，體態十分輕盈，歐陽娜娜一連自拍多張，巴掌臉蛋與纖細身材讓網友很驚艷。

▲歐陽娜娜生圖曝光，網友認為與自拍美照有落差。（圖／CFP）

不過隨即就被網友發現，原來歐陽娜娜該套私服是日前亮相機場的搭配，但在無修圖的生圖鏡頭之下，歐陽娜娜體態明顯豐腴，自拍中的S曲線與纖細長腿消失，反而穿出了「梨形身材」的效果，且頂著素顏上陣與美照差異不小，也引發網友直言：「根本照騙」、「以為不是同一個人」、「身材差好多」、「梨形身材真的不要輕易嘗試oversize」。

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