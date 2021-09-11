LIFE・經典／比IKEA更猛　整棟可「平裝打包」的登山小屋

▲Skyli Trekking Cabin。（圖／翻攝SSAB官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

登山小屋對於喜歡爬山的人們，是一種安全、受庇護的象徵，近期一個創新的建築師團隊，設計了一款豪華的Skyli Trekking Cabin山屋，最大特色在於他們跟IKEA家具一樣可以平裝運送，組合後就成了4個像山一般的菱角屋頂，對於登山者來說，它也是個真正豪華的休息帳篷，而且帶來最少的人為破壞，讓山林不僅只給我們，也能留給後代欣賞。

近年我們持續思考人與自然的相處，然而從高污染高破壞的建築業著手，是個很好的趨勢，在人民持續力行倡議環保的北歐諸國，近期又有一款設計可讓我們借鏡，就是Skyli Trekking Cabin，它的主要概念是建造在山上給登山者休息與進行之後旅程的避難山屋，相較於全數使用環保建材，其設計更從源頭做起。

它跟IKEA家具一樣是可以平裝打包的，許多人對於平裝的概念似乎僅止於容易運送，事實上這樣的主意是讓IKEA變成全球家具巨擘的一個關鍵，平裝包裝除了容易運送，其後代表的意義也包括異於重複使用（減少垃圾）、節省運輸成本，包括有效的節省空間還有汽油排放，然而Skyli不是僅指家具，而是整棟小屋都能打包。

所以，它所產生的效應是可架設在任何偏遠的山區，房子可藉由直升機的運輸送達，無須來來回回的汽車運送，當然也就不限於一定需要在公路周邊，其設計為瑞典建築事務所Utopia Arkitekter聘請的新創團隊，Skyli主要放置在冰島的自然森林中，「Skyli」在冰島文內就是「庇護所」的意思。

面對冰島當地的極端氣候，類似三角帳篷的屋頂外層還覆蓋著鋼質外牆，採用明亮的藍色，讓它能提供登山客辨識的視覺效果，也跟冰島國旗顏色相同，上方的塗層以菜籽油代替石油，內部所有的家具包括床、桌子與置物櫃全部可以拆解平放再供組合，共可容納15名登山客在此休息放鬆。

▲在鋼質外層與內部木層中有縫隙，達到隔熱效果，玻璃也是3層以抵禦冰島的極端氣候。

既然是全可平裝運送的材質，內部結構採取層壓木材，並以交錯的建造達到結構上的穩定效果，鋼質外牆與內部木牆的空隙中，設計有一個室外至室內的半開放過渡空間，供登山客可以曬衣，從斜屋頂留下的雨水跟露水會被引導至儲水槽，以提供清潔與烹飪跟飲用，電力則來自太陽能板。

不僅運輸方面能克服使用汽車能到達的限制，其所特別設置的基座，也以最少破壞土地的方式來固定，不需要整地與灌入大量混凝土打地基，也可以提供一個極端氣候所能保護內部登山客的庇護所。

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