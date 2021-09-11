大陸品牌球鞋割傷人！黑歷史「抄襲連環爆」陸網友掙扎：買不下去

▲大陸運動品牌「李寧」（Li-Ning） 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸運動品牌「李寧」（Li-Ning）日前爆出割傷人事件，金牌羽球選手陳雨菲在比賽中穿著該牌運動鞋，大拇指竟不慎被鋼絲劃傷，引發外界關注。但品牌黑歷史竟然不僅一樁，現在又被網友翻出曾經抄襲VANS的事件，還被當事設計師點名：「各方面不如人」。

「李寧」是前體操運動員李寧於1990年創立的運動潮流品牌，如今成為數一數二的「中國國潮」，經歷新疆棉事件之後聲浪更是崛起，鞋價經過炒賣翻漲數倍，仍有不少網友支持，形容是「以前沒錢才買李寧，現在卻沒錢買李寧」。

▲奧運金牌選手陳雨菲在比賽中被李寧鞋款劃傷 。（圖／翻攝自微博）

而大陸羽球女子單打金牌選手陳雨菲在比賽中被李寧鞋款劃傷，李寧在事發後回應：「專業的運動保護一直是李寧羽毛球關注的重點，我們第一時間與浙江隊及陳雨菲本人取得了聯繫，進一步跟進傷勢和情況。」

▲李寧最新21秋冬系列鞋，被設計師質疑抄襲Vans 。（圖／翻攝自微博）

不料網友不領情，李寧風波持續延燒，品牌最新21秋冬系列鞋的抄襲事件再被翻出，其中一款中高筒黑色厚底鞋，與Vans在去年（2020年）11月發佈與潮牌C2H4的聯名款幾乎一模一樣，當初由聯名鞋設計師陳以溪打造，又以鞋後跟的立體Logo最為吸睛，但李寧新鞋恰好也有該設計，讓陳以溪直接發文點名：「咱們要追求抄出新意，不然你做了一個跟前人差不多，還各方面不如人家的東西，這還不站在前人肩膀上還挖了個洞往裡鑽嗎？俗稱拖後腿。」

▲李寧與Persue的聯名鞋（前）也被網友笑稱是換了皮的Sacai 。（圖／翻攝自微博）

另外，李寧與Persue的聯名鞋也被網友笑稱是換了皮的Sacai，尤其鞋後跟幾乎複製貼上，讓陸網友閉著眼睛也很難支持，「國貨崛起坎坷」、「抄襲實錘」、「只能說一模一樣了」。

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