愛馬仕500條絲線編出巨嘴鳥錶盤　獨家工藝吸引力加倍

▲愛馬仕運用獨家絲線工藝的ARCEAU Toucan de Paradis腕錶，2,176,700元。（圖／愛馬仕提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）工藝錶深具獨特性且數量少，深受收藏家喜愛，近日再推出全新獨家工藝技術的Arceau Toucan de Paradis絲線工藝腕錶，輔以琺瑯工藝，於面盤展現插畫家Katie Scott於2020年創作Toucans de Paradis絲巾的巨嘴鳥圖案，明亮的色調與充滿異國風情的氣息，讓人過目難忘。

▲愛馬仕ARCEAU Toucan de Paradis腕錶結合琺瑯與絲線工藝。



獨特的絲線工藝錶款，出自與愛馬仕鐘錶合作密切的工藝師Agnès Paul-Depasse之手，過去她曾採用麥稈鑲嵌、甲蟲鞘翅馬賽克鑲貼創造驚喜，此次則從她到日本京都旅行參觀和服布料編織工坊獲得的靈感，歷經5年研究開發出絲線工藝面盤。限量24只的Arceau Toucan de Paradis絲線工藝腕錶，白金面盤先以琺瑯裝飾，再動用500條絲線排列出繽紛的巨嘴鳥圖案，天然絲線具有閃爍的光彩，更加迷人。

▲愛馬仕來自亞馬遜叢林的巨嘴鳥圖案由500條獨立絲線組成。

伯爵（PIAGET）也擅長以各式工藝裝飾面盤，過往較常運用在金質錶帶的「宮廷式雕刻」（Palace Decor），近期於Limelight Gala系列18K玫瑰金高級珠寶鑽石腕錶的面盤上呈現，手工雕刻的橫紋成為最美圖騰，隨著光影變化閃閃發亮。

▲模特兒佩戴伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金高級珠寶鑽石腕錶，1,220,000元。（圖／伯爵提供）

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