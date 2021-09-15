「爆水粉餅」4個1580元！絕美拉花色調一抹融合　滿滿精華液上妝兼保養

文／C編

想要打造出完美的妝容，底妝是最需要講究的步驟，尤其夏季型氣候炎熱，保濕又持妝的粉底更加重要，「Her森森」推出「AGE20s 瓷透肌聚焦爆水粉餅囤貨組」，有4個粉蕊與1個粉盒，原價4640元、特價才1580元，此時不囤貨，更待何時，真正會爆水的粉底，才夠保濕又貼妝。

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▲AGE20s 瓷透肌聚焦爆水粉餅囤貨組，原價4640元、特價1580元。點我購買。



AGE20s瓷透肌聚焦爆水粉餅含有70%的精華液，上妝時也能保養，讓肌膚狀態更好、不浮粉、掉粉，同時擁有SPF50+、PA++++的防曬係數，一抹就等於上妝又防曬，相當方便實用。

三合一的全新拉花色調，綠色、粉色、膚色的拿鐵般拉花顏色，在使用的時候充分混合，一抹就可以輕鬆完成校色、光澤、打底，並且添加擬膚精華可以補強肌膚不足的部分，擁有越拍越亮的光澤感效果。

▲夏日持妝很重要。（圖／Pixabay）

另外，還添加補水力比玻尿酸高出5倍的水前寺藍藻，可以打造出光澤感的肌膚妝效，總是覺得肌膚暗沉無光也無需擔心，一拍就可以完成高遮瑕、水潤的妝感，讓打底變得簡單，拍一拍就可以輕鬆出門，非常好上手。

「Her森森」推出「AGE20s 瓷透肌聚焦爆水粉餅囤貨組」，原價4640元、特價1580元，一盒裡面擁有一個粉盒搭配4顆蕊芯，相當於一塊才395元，消費滿額還可以免費直送到家，輕輕鬆鬆就可以擁有全新的爆水粉餅，完全不需要到外面接觸試妝，絕對是補充底妝最好的辦法。

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