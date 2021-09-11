fb ig video ETtoday search mobile

「9億辣媽」挺孕肚塞進透視連體衣　險走光高調作秀網罵翻

>

▲▼ Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲美國名媛Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

「卡戴珊家族」小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）先前在IG證實了自己懷上二胎消息，隨即就被外媒捕捉到高調上街的畫面，凱莉珍娜不改浮誇本色，穿著全身透視蕾絲衣亮相，挺著隆起的肚子讓不少網友都捏把冷汗，更引來不小罵聲：「懷孕也要博版面」。

24歲凱莉珍娜擁有9億美金身價，日前高調宣佈自己懷上二胎，孩子的爸爸就是饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott），消息才曝光不久，凱莉珍娜就亮相紐約時裝周派對，身穿LaQuan Smith 2022春夏鏤空透視連身裙出場，讓眾多網友看傻眼。

▲▼Kylie Jenner 、Kim Kardashian 。（圖／CFP）

▲Kylie Jenner頂孕肚身穿LaQuan Smith 2022春夏鏤空透視連身裙出場 。（圖／CFP）

因為凱莉珍娜緊身剪裁的紗裙下，全身佈滿了蕾絲印花，宛如塞入絲襪一般，連隆起的孕肚也若隱若現，而她不改火辣本色，以外衣和薄紗包裹重點部位，腳踩高跟鞋出街，造型浮誇很難讓人不注意。

▲▼Kylie Jenner 、Kim Kardashian 。（圖／CFP）

▲Kylie Jenner 姐姐「﻿﻿翹臀金」金卡戴珊早在2015年懷孕時就挑戰過透視裝 。（圖／CFP）

凱莉珍娜從不避諱大尺度穿著，事實上她的姐姐「﻿﻿翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）早在2015年懷孕時，就曾以一套幾乎全裸的透視衣參加LACMA 電影和藝術晚會，當時就一鳴驚人，沒想到多年後妹妹也神還原造型。

►孫藝真全身撞衫楊冪直接打趴！網驚覺「質感差距」：精品變網拍

►歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲

►家電竟然這麼美！莫蘭迪色抗菌清淨機、復古BBQ電烤盤5.5折起

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

Kim Kardashian, 凱莉珍娜, Kylie Jenner, LaQuan Smith

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

最容易單身的3大星座！第一名最愛活在自己的舒適圈，個性小高傲難親近

最容易單身的3大星座！第一名最愛活在自己的舒適圈，個性小高傲難親近

孫藝真全身撞衫楊冪直接打趴！網驚覺「質感差距」：精品變網拍

孫藝真全身撞衫楊冪直接打趴！網驚覺「質感差距」：精品變網拍

翻來覆去睡不著？「7個方法」讓你一覺到天亮

翻來覆去睡不著？「7個方法」讓你一覺到天亮

冰箱90%的人都用錯　別冰「地雷水果」讓食物加速崩壞 補班小確幸！星巴克等3大連鎖優惠全都有　買一送一、免費升級喝起來 超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰 越喜歡你越冷漠的3大星座　第一名還會小毒舌，就是座難融化的冰山 哈佛大學推薦「10個快樂習慣」，從學會感恩做起！ 這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖 林志穎試駕上億頂級超跑　露一手買不到的勞力士彩虹錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面