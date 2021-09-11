「9億辣媽」挺孕肚塞進透視連體衣　險走光高調作秀網罵翻

▲美國名媛Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

「卡戴珊家族」小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）先前在IG證實了自己懷上二胎消息，隨即就被外媒捕捉到高調上街的畫面，凱莉珍娜不改浮誇本色，穿著全身透視蕾絲衣亮相，挺著隆起的肚子讓不少網友都捏把冷汗，更引來不小罵聲：「懷孕也要博版面」。

24歲凱莉珍娜擁有9億美金身價，日前高調宣佈自己懷上二胎，孩子的爸爸就是饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott），消息才曝光不久，凱莉珍娜就亮相紐約時裝周派對，身穿LaQuan Smith 2022春夏鏤空透視連身裙出場，讓眾多網友看傻眼。

▲Kylie Jenner頂孕肚身穿LaQuan Smith 2022春夏鏤空透視連身裙出場 。（圖／CFP）

因為凱莉珍娜緊身剪裁的紗裙下，全身佈滿了蕾絲印花，宛如塞入絲襪一般，連隆起的孕肚也若隱若現，而她不改火辣本色，以外衣和薄紗包裹重點部位，腳踩高跟鞋出街，造型浮誇很難讓人不注意。

▲Kylie Jenner 姐姐「﻿﻿翹臀金」金卡戴珊早在2015年懷孕時就挑戰過透視裝 。（圖／CFP）

凱莉珍娜從不避諱大尺度穿著，事實上她的姐姐「﻿﻿翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）早在2015年懷孕時，就曾以一套幾乎全裸的透視衣參加LACMA 電影和藝術晚會，當時就一鳴驚人，沒想到多年後妹妹也神還原造型。

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