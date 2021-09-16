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這一鍋1人爽吃只要600元！會冒煙的網美「神仙牛肉」秒殺記憶體必點

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文／C編

主打中式火鍋的「這一鍋」以皇室秘藏鍋物為主題，設計出多種湯頭以及食材，吃過的人都覺得精緻又美味，現在「Her森森」推出「這一鍋皇室秘藏鍋物四人套餐券」，特價2400元，可以揪親朋好友一起去享用秘藏鍋物的美味。

▼▼點圖搶美食▼▼

▲這一鍋,火鍋,Her森森,。（圖／Her森森）

▲這一鍋 皇室秘藏鍋物 四人套餐券1張，原價2680元、特價2400元點我購買

這一鍋有多樣化的湯頭可以挑選，像是御膳麻辣鍋、老火湯、一品酸菜鍋、鴛鴦鍋等等，最經典的湯底就是御膳麻辣鍋，特選青花椒、四川大紅袍、燈籠椒等多種辣椒，按照黃金比例調配而成，溫和不嗆辣，香醇濃郁，愛吃辣的人一定會上癮。

當然除了厲害的鍋底，食材也是非常重要的關鍵，餐券內容有必點的神仙牛肉，上桌會一片片掛在架上，以乾冰製造出的煙霧，效果十足，絕對是搶拍的必備焦點，另外，還有台灣黑豚1983豬五花、雪花牛肉、培根牛肉、梅花豬肉等可以選擇。

除了肉片，潮鯛魚片、盛味綜合丸、綜合餃、千張豆腐紙、黃金腐竹、老油條、紫金薯球、香蔥油條、滷味雙拼、五彩鮮蔬盤等等食材也可以挑選，保證4個人都吃得飽飽飽。

▼▼點圖搶美食▼▼

▲這一鍋,火鍋,Her森森,。（圖／Her森森）

▲這一鍋 皇室秘藏鍋物 四人套餐券1張，原價2680元、特價2400元。點我購買

「Her森森」推出「這一鍋 皇室秘藏鍋物 四人套餐券1張」，原價2680元、特價2400元，相當於一人只要600元，就可以吃到滿滿的鍋物料理，經典菜色一次滿足，相當有誠意，快揪親朋好友抓緊時間爆吃一波。

關鍵字：

這一鍋, 火鍋, Her森森

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