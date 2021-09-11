林志穎試駕上億頂級超跑　露一手買不到的勞力士彩虹錶

▲林志穎試駕麥拉倫Elva超跑，手腕上的勞力士很吸睛。（圖／翻攝jimmylin IG）

記者陳雅韻／台北報導

愛車成癡的林志穎受品牌之邀，試駕據悉車價上億元的麥拉倫（McLaren）Elva頂級超跑，他一身白T恤、短褲造型輕鬆休閒，但其實手腕上的名錶不簡單，是勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶圈白金錶，為一款男、女都能駕馭的珠寶錶，他的老婆陳若儀也有一只玫瑰金款，恰好配成奢華對錶。

▲林志穎戴的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶圈白金珠寶錶目前已停產。

勞力士於1963年推出的Cosmograph Daytona腕錶，最初是應專業耐力賽車手而生，問世超過半世紀，至今仍是市場的大熱門，尤其是特殊面盤款，在國際拍賣會上屢屢飆出驚人天價。林志穎所戴的白金款式為錶圈鑲嵌漸層色排列彩色剛玉的彩虹圈腕錶，目前已停產。

▲陳若儀（中）戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18 ct永恒玫瑰金珠寶錶。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

林志穎老婆陳若儀也與擁有同款玫瑰金材質的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶圈錶，目前定價約3,814,000元，2018年首亮相即引起名媛追捧，關穎也擁有一只。

▲勞力士2018年推出的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18 ct永恒玫瑰金珠寶錶，約3,814,000元。（圖／勞力士提供）



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