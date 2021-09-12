奧斯塔羅12星座一周運勢0913-0919　金牛看緊荷包、摩羯充滿濃烈愛意

20210913-0919奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！學事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裡頭。

TOP2：金牛座愛情運最旺！雙方願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議周末可以的話安排個簡單小旅行。

TOP3：射手座金錢運最旺！偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

本周需注意星座



1.天蠍座事業運需要留意：關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

2.雙子座愛情運需要留意：在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，需避免說者無意聽者有意的狀況。

3.水瓶座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有投資理財的規劃，建議要再緩緩。

牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開，大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面面對事情，也過度的保護自己。

愛情運勢★★

對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生。

事業運勢★★★

事業方面顯得綁手綁腳的，做事情放不太開，雖然仍有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★

偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式。

金牛座



整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓行動力高上許多且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓自己安心許多。

愛情運勢★★★★

雙方願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議周末可以的話安排個簡單小旅行。

事業運勢★★★★

下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯建議在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★

要小心有散財的可能性，凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

雙子座



整體運勢★★★

下周雙子朋友在處事上則顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，奧斯老師會建議調整一下自己心態，好讓自己更加願意接受新的事物。

愛情運勢★★

在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，需避免說者無意聽者有意的狀況。

事業運勢★★★

事業運要注意積極度減少的狀況，工作上的考量太多讓自己顯得畏畏縮縮，做起事來綁手綁腳。

金錢運勢★★★

財運停滯並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議還是再觀望一陣子較好。

巨蟹座



整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外奧斯提醒下周面對與他人相處或討論事情時記得要多收起點自負。

愛情運勢★★★

感情方面的爭執狀況開始存在，對於目前情感的心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者、其他對象讓心不再安穩，建議下周多留意愛情中的問題。

事業運勢★★

學事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

獅子座



整體運勢★★★

獅子朋友則變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性。

愛情運勢★★★

雙方價值觀在下周出現了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生，讓雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差。



事業運勢★★★

自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執，另外工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況。

金錢運勢★★★

偏財運好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有來得快去得也快的狀況。

處女座



整體運勢★★

下周將會是處女朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮。



愛情運勢★★★

雙方溝通度下降許多，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議要適時的將想法提出來和另一半溝通。

事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

天秤座



整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿天秤朋友的生活當中，外在的活潑與熱情轉入了內心沉穩的層面，下周對周遭的生活都感到十分的滿意。

愛情運勢★★★★

穩定的情感發展讓雙方對於目前的感情都安心許多，對於彼此也感到安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間，提出些許承諾更加強雙方的感情。

事業運勢★★★★★

學事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裡頭。

金錢運勢★★★★★

正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。

天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。



愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多是因為自我安全感的不足。

事業運勢★★

關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意。

射手座



整體運勢★★★★

射手朋友強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握。

愛情運勢★★★★

兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且相當特別的是這樣的原因也有一部分來自肉體關係。

事業運勢★★★★★

對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★

偏財運相當良好，在投資或理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

摩羯座



整體運勢★★★★★

摩羯朋友將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都能畫下段落。

愛情運勢★★★★★

雙方關係充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部分問題也在下周獲得解決，單身的朋友奧斯提醒要把握認識朋友的機會。

事業運勢★★★★

將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

水瓶座



整體運勢★★

水瓶朋友累意充滿你的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，面臨現實狀況時感到些許落差。

事業運勢★★★

事業較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★

正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有投資理財的規劃，建議要再緩緩。

雙魚座



整體運勢★★

雙魚朋友面對人事物將感到諸多的不順利，奧斯建議下周做事情要再多注意一些，避免太過唐突的決定影響日後狀況。



愛情運勢★★

雙方價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議脾氣要在緩著些多點耐心。

事業運勢★★

容易作出錯誤判斷與決策，工作上做起事來也顯得浮躁許多，要多沉住氣避免讓情緒影響到你的工作。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，奧斯提醒多避免小試身手或是投資等狀況，也有破財的狀況存在。

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