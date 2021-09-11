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專櫃銷售TOP3、無數網友回購！那些默默賣到翻的妝前乳是他們

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記者李薇／綜合報導

擁有良好的妝前乳不但可以讓底妝更服貼，持久度也會更服貼，甚至底妝的用量還可以減少，因此挑選一支厲害的妝前乳非常重要，《ET FASHION》就盤點5款厲害的妝前乳，可以按照自己的需求使用挑選，打造出細緻服貼的妝容效果。

1.碧麗妃 妍植晶亮妝前乳（粉紅色）

▲妝前乳,碧麗妃,BOBBI BROWN,植村秀,媚比琳,理膚寶水,防曬乳,。（圖／品牌提供）

碧麗妃的底妝總是帶有一絲少女的香甜氣息，這款妍植晶亮妝前乳質感輕透，充滿保濕力，適合暗沉無血色的肌膚，有效提升紅潤感、掃除暗沉，一抹就可以打造細緻完美的膚觸，建立完美的打底效果。

2.BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳

▲妝前乳,碧麗妃,BOBBI BROWN,植村秀,媚比琳,理膚寶水,防曬乳,。（圖／品牌提供）

添加冬蟲夏草、人蔘精華，肌膚由內而外透出光澤；紅海藻、甘草根萃取妝效更持久並舒緩肌膚、減緩泛紅等問題；小麥蛋白及玻尿酸維持肌膚潤澤，水潤效果持續一整天，高保濕的輕盈質地，清爽好吸收，兼具潤色、提亮、粉嫩效果，絲絨感毫不黏膩，為全天持妝做好準備。

3.植村秀 全新無極限保濕妝前乳

▲妝前乳,碧麗妃,BOBBI BROWN,植村秀,媚比琳,理膚寶水,防曬乳,。（圖／品牌提供）

植村秀妝前打底明星「極保濕輕感防護乳」從上市以來，長年盤據專櫃銷售前三名榜單，無數愛用網友分享：保濕清透、美化膚色不死白、有高防曬力⋯都是讓人一支接一支收，一年四季都愛用的理由！一抹瞬間，肌膚明亮色澤與水潤細緻感立即呈現「濾鏡全開」狀態，屏障肌膚健康的高防曬、抗污染、抗氧化效能，更是同步擦好擦滿。

4.理膚寶水 全護清爽防曬液UVA PRO潤色

▲妝前乳,碧麗妃,BOBBI BROWN,植村秀,媚比琳,理膚寶水,防曬乳,。（圖／品牌提供）

365天熱賣款，潤色配方與膚色自然融合，打造透亮好氣色，可作為妝前乳使用，以優良濾劑搭配特殊強化長波UVA防曬防禦系統，創造極高UVA、UVB全護與強化長波UVA防護功效，有效改善及預防曬黑及曬老現象，通過實驗測試，減少空氣雜質附著與滲透到肌膚，同時添加抗老化成份DETOXYL與維他命E。

5.媚比琳 FITME反孔特霧妝前乳

▲妝前乳,碧麗妃,BOBBI BROWN,植村秀,媚比琳,理膚寶水,防曬乳,。（圖／品牌提供）

專為油性肌膚設計，升級添加防曬係數SPF20，長時間保護肌膚加強日曬防護，妝前打底同時對抗紫外線傷害，彷彿妝前吸油面紙，清爽質地無負擔，能延長底妝續航力並加強妝前防曬有效殲滅油光，搭配使用開架NO.1持久粉底「FITME反孔特霧粉底液」，帶來爆控油、超持妝、極清爽的全新感受。

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妝前乳, 碧麗妃, BOBBI BROWN, 植村秀, 媚比琳, 理膚寶水, 防曬乳

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