徐若瑄與「小28歲」木村光希撞同款！沒Logo的奢華手袋裘莉也有一顆

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品Loro Piana以高端的羊絨產品走紅，沒有顯著Logo卻非常奢華，旗下包款其實也深受女星喜愛，其中又以「Sesia」憑藉流暢的曲線輪廓搭配柔和色系擄獲人心，不分年齡層女性都能駕馭，連徐若瑄、木村光希、安潔莉納裘莉等人都搶先入手。





▲Loro Piana 推出線條流暢柔美的包款Sesia，徐若瑄搶先入手 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Loro Piana 推出線條流暢柔美的包款Sesia，曲線靈感來自山谷以及穿越其中的蜿蜒河流，硬挺的包身搭細長手柄增添實用性，與包款皮革同色調的品牌紋飾以琺瑯鈕扣的造型裝飾於提包右下角，搭配精緻的鎖釦賦予收藏價值。





▲木村光希、韓星潔西卡選擇尤加利綠色 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

女星徐若瑄就在私服造型中搶先拎上Sesia，相中系列經典Kummel色款，赤褐色外型搶眼且逆齡。連18歲星二代日本女星木村光希也入手了尤加利綠色，色調清新自然，與她的可愛形象不謀而合；同樣選擇該色系的還有韓星潔西卡，她一直以來都是女孩們的穿衣範本，運用芥末黃色西裝外套搭配提升高級女人味質感。

▲安潔莉娜裘莉是品牌死忠粉 。（圖／CFP）

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）更不用多說，她一向是品牌死忠粉絲，曾多次穿著Loro Piana單品現身，日前手拎的包款就是品牌旗下的Sesia 系列小牛皮包，同色系搭配非常柔和，再加上羊絨大衣修飾，一舉一動都像是時尚畫報。

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