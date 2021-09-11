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4個壞習慣趕快戒掉！長綁馬尾、離子夾夾直都會容易掉髮

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文／Squid　圖／pexels

很多人都有掉髮的問題，一天100根左右屬於正常現象，若是大於這個數字，那可就要小心了，可能有些習慣要改掉，以免造成過多的髮絲脫落，影響正常的髮量，導致越來越稀疏。

▲掉髮,脫髮,髮絲,直髮,吹風機。（圖／pexels）

1.經常編辮子

很多人上班經常會綁馬尾、編辮子，經常的拉扯硬拽，很容易造成過多的頭髮脫落，如果一定要編髮，記得不要太過用力，導致頭髮脫落，影響美觀。

▲掉髮,脫髮,髮絲,直髮,吹風機。（圖／pexels）

2.戴帽子

女生很多人不洗頭就喜歡戴帽子，想說把油頭給遮住，但長時間將油膩的頭髮悶在帽子裡面，有些人又戴得特別緊，就容易有拉扯掉髮絲的狀況出現，建議戴通風一點、鬆一點的帽子，會對頭皮比較友善。

3.拉直頭髮

對於自然捲的人來說，每天早上都要用平板夾拉直頭髮，這樣長時間下來很容易造成頭髮的脫落，對頭皮來說是一種損傷，建議可以透過燙的方式，一次燙到位，總比每天拉扯要來得好一些。

▲掉髮,脫髮,髮絲,直髮,吹風機。（圖／pexels）

4.用錯吹風機

現在吹風機都喜歡出大風量、夠熱的款式，因為這樣吹得快，但建議不要這樣吹髮，很傷頭髮、頭皮，還是選擇溫度低一些、拿得遠一點，透過比較低溫的方式吹乾頭髮，才能避免傷害到頭皮，導致掉髮問題。

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關鍵字：

掉髮, 脫髮, 髮絲, 直髮, 吹風機

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