人生必須停止做的5件事：「別在沒錢的時候追求精緻」寫進心坎裡

▲投資且精進自己，才是最實在的事情。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

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你的人生是一直前進，還是向後退？每天匆忙地度過一天，是否離理想更進一步呢？世界上最公平的事情是時間，想要邁向成功，以下5件事情從現在開始不要做！

#停止拖延

拖延是成功的最大敵人，千萬別為了懶惰而拖垮自己的人生。若你做事總是沒效率，可以回過頭來想想，是不是很多時候事情總只是「想想而已」，而沒有實際去執行。建議若是有想要做的事情，建議立刻記下來，並給自己設定一個期限去完成。

#別想討好所有的人

別總是想當個濫好人，要明白這個世界人必非每個人都會珍惜你的好，也必須停止刻意去討好別人的想法，有人喜歡你，就有人會討厭你，與人交往要讓對方清楚你的底線，保護自己也保護你們之間的關係。

#不要在沒錢的時候追求精緻

不少人現在喜歡追求儀式感，以為買個名牌包、用了和網紅一樣的奢侈品就能提升生活品質，要知道這樣的精緻其實是假精緻，不只浪費更可能讓自己負債累累，生活品質是靠自己創造，而不是盲目消費。

#別過度關注他人生活

很多人喜歡關注別人的社交媒體，看到別人過得好，怨嘆自己生活很糟糕，與其花時間去關心別人過得如何，倒不如拿時間用來專注學習進而提升自己，試著放下手機，看看書、學習一點新技能，讓自己變得更有價值。

#別等需要時才想起家人朋友

我們每天總花了大部分的心思在工作、社交媒體，卻往往忽略了身邊的家人和朋友。別整天嚷嚷著自己很忙，請試著去規劃時間，而不是讓時間來制約你，有時間多陪伴家人朋友，最親密的人也需要經營關係。

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