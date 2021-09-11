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美女網紅省布料狂露左右半球　辣度破表搶300萬鑽錶風頭

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▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni穿法國品牌Jacquemus桃紅色開襟上衣火辣指數爆表，手腕上戴最新代言的HUBLOT鑽錶。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

義大利美女網紅Chiara Ferragni在IG上有2481萬名粉絲追蹤，她不僅是時尚部落客先驅，也是成功的企業家，自創同名品牌以眨眼鞋設計聞名，累積上億元身家，高人氣更讓她接下不少代言，今年已拿下寶格麗（BVLGARI）全球品牌大使，近日再擒瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）代言，戴著新錶自拍，卻被她身上超省布料的桃紅開襟衫搶盡風頭，因為辣度破表！

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni穿的Jacquemus開襟衫只靠一個品牌LOGO金屬連接，左右半球全都露。

Chiara Ferragni所穿的桃紅開襟衫，出自南法時尚品牌Jacquemus，整件短版開襟上衣只靠品牌Logo造型的金屬牌連接左右兩側，讓她左右半球全都露，陷入走光危機，已育有1子1女的她，毫無疑問是最正辣媽，性感指數不輸也曾穿過同款的美國超模Bella Hadid。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲Chiara Ferragni佩戴的HUBLOT Big Bang 皇金滿鑽鍊帶計時碼錶，3,107,000元。

自拍性感照的Chiara Ferragni，同時亮出手腕上的新錶，是她剛代言的HUBLOT Big Bang皇金滿鑽鍊帶計時碼錶，42毫米的大錶徑，加上錶圈與錶耳、鍊帶鑲嵌美鑽，存在感強烈，也符合她向來bling bling的穿搭風格。

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