球王喬科維奇成精品寵兒　聯手萬寶龍推環保包助兒童

▲萬寶龍推出Montblanc X Djokovic 311限量包款，致敬網球球王喬科維奇的成就。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「世界球王」喬科維奇（Novak Djokovic）今在美國網球公開賽男單四強賽，擊敗德國好手小季維瑞夫，取得決賽門票，他將挑戰年度大滿貫，也有機會累積第21座四大賽冠軍獎盃，有望超越費德勒與納達爾的紀錄。搶在他刷新紀錄前，萬寶龍特別推出Montblanc x Djokovic黑色手提包，讚揚他的輝煌成就。

▲Montblanc x Djokovic 限量聯名手提包，44,900元。

喬科維奇創下ATP 世界排名排名第一位的最多周紀錄，他不僅在球場上得意，場外代言也接不停，剛成為瑞士名錶HUBLOT全球品牌大使，又與萬寶龍合作推出融入環保概念的Montblanc x Djokovic黑色手提包，材質精選ECONYL® 運用廢料再生製作的永續性尼龍紗所生產的布料，可再次回收重製，並搭配以永續環保零負荷皮革製作的配飾，對環境衝擊減至最低。

▲喬科維奇剛成為HUBLOT品牌大使，佩戴Big Bang Unico 鈦金陶瓷計時碼錶 619,000元。（圖／HUBLOT提供）

Montblanc x Djokovic包款還加入喬科維奇簽名與他的家鄉塞爾維亞國旗元素，包身上數字「311」代表他連續311周維持世紀第一紀錄，包款限量發行311個，藉此與「諾瓦克．喬科維奇基金會」合作籌募基金，支持教育相關計畫。

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