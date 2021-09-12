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星・變美／伊能靜凍齡身材似少女，愛用瘦身霜推薦

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▲▼伊能靜空空賞。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲伊能靜大方分享愛用保養品。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，微博/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

53歲的伊能靜駐顏有術，凍齡外貌在《小紅書》引起一票粉絲追隨，日前她分享保養空空賞，從瘦身霜到口紅色號毫無保留分享，網友大讚：「好喜歡靜姐的狀態，是我一生追求的目標。」

▲▼伊能靜空空賞。（圖／翻攝自小紅書、微博）

#克蘭詩 緊塑翹臀霜

已經用了至少8-10年，許多女生大腿後方容易有橘皮組織，凹凸不平看起來不美觀，這款翹臀霜多年愛用，針對橘皮和水腫都很有幫助，塗抹的時候記得從下向上拉，搭配向上拍打，質地雖然有一點點油，但是特別喜歡這種滋潤感。


▲▼伊能靜空空賞。（圖／翻攝自小紅書、微博） 

#Jurlique 玫瑰身體護膚油

一打折就會囤貨，純度很高的玫瑰精油，每一次抹完全身，都會有白皙柔滑的效果。玫瑰抗衰老的效果很好，特別喜歡玫瑰精油的香氣，聞起來味道很純，建議使用後可以先用大毛巾包裹一下再上床，才不怕沾染床單。

▲▼伊能靜空空賞。（圖／翻攝自小紅書、微博）

#Omorovicza 匈牙利紅寶石平衡乳

打開來就有一股薰衣草氣味，能讓日曬化妝後的肌膚穩定下來，氣味非常療癒，清爽又保水，就算敏感、痘痘肌也OK，相當適合抗初老的女生使用。

▲▼伊能靜空空賞。（圖／翻攝自小紅書、微博）

#CANMAKE 口紅#04

近年來外出都不離身的豆沙奶茶色口紅，塗起來不會過於甜美，又有一點點酷和溫柔，擦上去超顯白，帶一點點光澤油脂，讓雙唇看起來更潤。價格相當平價，一次囤10幾支都不會心疼，因為太怕斷貨，所以已經備了一堆在抽屜裡。

哈佛大學推薦「10個快樂習慣」，從學會感恩做起！

關鍵字：

伊能靜, 保養, 愛用, 空空賞

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