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如何改善黑眼圈困擾？先知道妳是青色、棕色還是黑色再對症下藥

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、pexels

現代人工作忙碌、壓力大，常常熬夜晚睡，有黑眼圈可以說是家常便飯，但你知道你是哪一種黑眼圈，該怎麼改善嗎？《ET FASHION》就整理常見的3種黑眼圈狀態，透過早睡、按摩等方法，長時間下來就可以改善不好的狀態。

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

血管型黑眼圈（青色）

檢測方法：撫平下眼瞼顏色加深，黑眼圈是青色

成因：熬夜或是老化導致血液不流通

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

色素型黑眼圈（棕色）

檢測方法：輕拉下眼瞼，呈棕褐色且顏色不變

成因：遺傳或是日曬色素沉澱、眼妝卸不乾淨

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

陰影型黑眼圈（黑色）

檢測方法：抬頭變淺，低頭加深黑絲惡，常伴有眼袋或是淚溝

成因：膠原蛋白流失、肌膚鬆弛、眼袋明顯、淚溝凹陷

【推薦單品】

1.克蘭詩 黃金亮眼萃

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

添加來自法國的全新配方野生有機高山峨參，透過雙重植萃配方協同合作，活化肌膚維持年輕的五大機能，淡紋亮眼、還原眼周緊緻彈潤。黃金亮眼萃總計含有13種植萃配方，其中有高達7種有機植物，搭配仿生物性的水乳2：1的黃金雙質地，能夠高速滲透吸收，為肌膚帶來全方位注水發光的年輕效果。

2.sisley黑玫瑰亮眼水凝精露

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

眼部肌膚較薄、較脆弱，更需要細心呵護，「黑玫瑰亮眼水凝精露」將水凝轉化科技運用在眼周保養中，玫瑰色乳霜質地，觸膚後轉化細膩水凝精露，極致清爽無負擔，為嬌嫩眼周肌膚注入多重頂級植物活性成分。

3.品木宣言 元氣十足亮眼眼霜

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

超級食物的這個概念在國外紅遍多年，眼周肌膚要健康，就要選內含超級食物的眼霜。品木宣言全新升級的元氣十足亮眼眼霜添加四大超級食物：橙皮維他命C萃取、人參＋珠光礦物色料、咖啡因、 菸鹼醯胺＋13種植物性保濕因子，與元氣能量補給科技，一次打擊肌膚三大困擾：黑眼圈、乾紋、浮腫。

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關鍵字：

熬夜, 黑眼圈, 品木宣言, sisley, 克蘭詩, 保養, 眼霜, 精華

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