如何改善黑眼圈困擾？先知道妳是青色、棕色還是黑色再對症下藥

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、pexels

現代人工作忙碌、壓力大，常常熬夜晚睡，有黑眼圈可以說是家常便飯，但你知道你是哪一種黑眼圈，該怎麼改善嗎？《ET FASHION》就整理常見的3種黑眼圈狀態，透過早睡、按摩等方法，長時間下來就可以改善不好的狀態。

血管型黑眼圈（青色）

檢測方法：撫平下眼瞼顏色加深，黑眼圈是青色

成因：熬夜或是老化導致血液不流通

色素型黑眼圈（棕色）

檢測方法：輕拉下眼瞼，呈棕褐色且顏色不變

成因：遺傳或是日曬色素沉澱、眼妝卸不乾淨

陰影型黑眼圈（黑色）

檢測方法：抬頭變淺，低頭加深黑絲惡，常伴有眼袋或是淚溝

成因：膠原蛋白流失、肌膚鬆弛、眼袋明顯、淚溝凹陷

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