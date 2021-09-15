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百元價就能擁有「奶霜烏龍」色　絕對是今年秋冬必備唇彩

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記者李薇／綜合報導

時序即將進入秋冬，雖然天氣好似一樣炎熱，但過了中秋氣溫就會開始逐漸下降，唇彩也該跟著換季了，這次《ET FASHION》就整理3款厲害的唇膏，很適合秋冬使用，一抹就可以鮮豔顯色，有的還持久霧面不掉色，戴口罩也沒有問題。

1.媚比琳 輕羽絨柔霧唇釉

▲唇膏,唇彩,彩妝,迪奧,媚比琳,BYREDO,。（圖／品牌提供）

▲唇膏,唇彩,彩妝,迪奧,媚比琳,BYREDO,。（圖／品牌提供）

首創絲滑羽絨質地，一抹就像是奶油一樣在唇間融化，細緻的膚觸精心打造6色專櫃級質感唇彩，注入3D立體顯色因子，讓雙唇飽滿欲滴綻放極致絕美色澤；獨家絲絨刷頭設計搭配不黏膩的柔焦霧感質地，能完美服貼唇型、瞬間絨化不顯唇紋，輕鬆感受滑順服貼的塗抹體驗。其中#06夕陽栗棕擁有「奶霜烏龍」般的色調，擦起來非常顯白，才360元絕對是必買色。

2.BYREDO 幻彩膏

▲唇膏,唇彩,彩妝,迪奧,媚比琳,BYREDO,。（圖／品牌提供）

銀色金屬外盒讓棒狀造型更顯纖長，尖端圓弧設計適合輕鬆快速的直覺上妝，不需追求極致完美，用手指或刷具即可調和出深邃富層次的妝容，幻彩膏全新三款活力繽紛的變化色階，無一不是耐看百搭的色彩，使用者可以隨心所欲當成眼影、腮紅、唇彩使用。

3.迪奧 藍星精華唇膏

▲唇膏,唇彩,彩妝,迪奧,媚比琳,BYREDO,。（圖／品牌提供）

擁有高達95%天然來源配方，蘊含13種保濕修護成份，搭配2款妝效質地：摩登柔霧、經典緞光及10款色選每一抹都能使唇色散發潤澤光彩，完美平衡飽和色澤與養護潤唇的功效，賦予雙唇最自然純淨的呵護，養護唇部肌膚同時綻放絕美唇色，一抹打造宛若天生的質感唇妝。

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關鍵字：

唇膏, 唇彩, 彩妝, 迪奧, 媚比琳, BYREDO

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