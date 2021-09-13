32歲太妍肌膚像嬰兒彈潤的秘訣　早晚都會用這罐乳霜！

記者李薇／綜合報導 圖／taeyeon_ss IG

歌手太妍最近受邀參與時尚雜誌拍攝，分享自己最近的愛用品，已經32歲的她最近更是愛用乳霜來保養自己的肌膚，才可以變得彈力、澎潤，看起來就像是嬰兒肌膚一樣，飽滿又有光澤。

【太妍愛用品】

1.雪花秀 滋陰蔘回彈霜

這個乳霜對肌膚彈力很好，太妍說，「早上洗完臉我會塗上它，晚上睡前也會塗，而且香味很好聞，就像是自己很乾淨的感覺，有花香的味道，質地很輕盈，在肌膚上感覺很好，沒有負擔。」

2.樂天ID木糖醇美白口香糖

在便利商店很容易買得到，嚼的時候很有彈性，嚼完之後，在喝咖啡，就會變成薄荷巧克力的味道。

3.小鐵扁夾

每個藝人頭上都會有這個髮夾，洗臉跟做造型的時候都會用這個。

4.香水

「我是一個香味控，但不只是一個味道，我會把不同的香水疊加使用，裝在空瓶裡面，隨身攜帶使用，一個木質香、一個花香，我會噴在手背上。」太妍表示。

5.YSL 奢華緞面高光唇釉

這支是太妍經常使用的唇釉，有一點莓果的顏色，「我會先塗抹一點在唇中，然後用手指暈染開來。」

6.臉部按摩器

只要有重要的拍攝場合就會拿出來使用，就像雙手一樣，什麼都可以完成，掌心指壓按摩、面部輪廓指壓按摩、脖子痠痛也可以使用。

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