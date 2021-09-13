fb ig video ETtoday search mobile

32歲太妍肌膚像嬰兒彈潤的秘訣　早晚都會用這罐乳霜！

>

記者李薇／綜合報導　圖／taeyeon_ss IG

歌手太妍最近受邀參與時尚雜誌拍攝，分享自己最近的愛用品，已經32歲的她最近更是愛用乳霜來保養自己的肌膚，才可以變得彈力、澎潤，看起來就像是嬰兒肌膚一樣，飽滿又有光澤。

▲太妍。（圖／翻攝自太妍IG）

【太妍愛用品】

1.雪花秀 滋陰蔘回彈霜

這個乳霜對肌膚彈力很好，太妍說，「早上洗完臉我會塗上它，晚上睡前也會塗，而且香味很好聞，就像是自己很乾淨的感覺，有花香的味道，質地很輕盈，在肌膚上感覺很好，沒有負擔。」

2.樂天ID木糖醇美白口香糖

在便利商店很容易買得到，嚼的時候很有彈性，嚼完之後，在喝咖啡，就會變成薄荷巧克力的味道。

3.小鐵扁夾

每個藝人頭上都會有這個髮夾，洗臉跟做造型的時候都會用這個。

▲太妍。（圖／翻攝自太妍IG）

4.香水

「我是一個香味控，但不只是一個味道，我會把不同的香水疊加使用，裝在空瓶裡面，隨身攜帶使用，一個木質香、一個花香，我會噴在手背上。」太妍表示。

5.YSL 奢華緞面高光唇釉

這支是太妍經常使用的唇釉，有一點莓果的顏色，「我會先塗抹一點在唇中，然後用手指暈染開來。」

6.臉部按摩器

只要有重要的拍攝場合就會拿出來使用，就像雙手一樣，什麼都可以完成，掌心指壓按摩、面部輪廓指壓按摩、脖子痠痛也可以使用。

►超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰

►這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

關鍵字：

太妍, 雪花秀, YSL, 唇彩, 彩妝, 保養, 乳霜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

粉底空空賞寶座一定有它！10倍冬蟲夏草的養膚型粉底　秋冬用還順便護膚 50歲李英愛拍影片臉部肌膚零細紋　超猛嬰兒臉蛋讓網友大呼羨慕 趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範 SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨 男生最想娶的3大星座！第一名個性灑脫不囉唆，家庭職場一把搞定 越喜歡你越冷漠的3大星座　第一名還會小毒舌，就是座難融化的冰山 超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面