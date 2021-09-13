Lisa穿「30年前古董馬甲」拍MV　超狂螞蟻腰辣破天際

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK隨著成員Jennie、Rose相繼推出個人單曲後，千呼萬喚下，終於迎來有「人間芭比」之稱的Lisa推出首支個人單曲《LALISA》，一曝光不但瘋狂刷新紀錄，MV中接連換穿十多套服裝，更是讓粉絲們大呼過癮。Lisa在MV中穿上「古董」更是超級吸睛，包括Vivienne Westwood 1990年秋冬馬甲，至今已超過30年歷史，甚至比Lisa年紀還大，還有Marc Jacobs 2016年秋冬超厚底高跟鞋，除了讓她再度辣出新境界，其背後大有來頭的造型，簡直是博物館等級的收藏存在！為Lisa全新單曲MV增添搶眼亮點，同時再次證明了她無庸置疑的時尚影響力。

▲Lisa在新曲MV造型接連換上「古著」。（圖 / 翻攝IG@pechuga_vintage)

韓女團BLACKPINK每位成員時尚影響力引領全球，其中Lisa身兼CELINE、寶格麗（BVLGAR）全球代言人，以及彩妝M.A.C品牌大使，一身精品光環加身，此次推出全新單曲MV，歌曲中的造型穿搭也成了焦點之一，而Lisa的MV造型團隊也不負眾望，下足重本，找來洛杉磯有名的古著 Vintage時裝店「Pechuga Vintage」主理人johnny Valencia出借他的時裝收藏品，近日他接受澳洲版《VOGUE》時說道，他認為Lisa越過了文化的隔閡，不會有比她更完美的駕馭人選。

▲Vivienne Westwood 1990年秋冬馬甲。（圖 / 翻攝IG@pechuga_vintage)

只見Lisa換上一件黑底描金的惹火馬甲，其悠久歷史背景可以回朔自90年代，是「龐克教母」Vivienne Westwood 在當時保守的時空背景下，極具象徵性的作品，作為影響次文化之深的一號人物，可以說是她讓馬甲變得時髦也不為過，Pechuga Vintage主理人johnny Valencia更直言這是他店中最貴的收藏品之一。

▲Lisa開場腳踩Marc Jacobs的2016年秋冬超厚底高跟鞋。（圖 / 翻攝Yotube、IG@pechuga_vintage)

另外，Lisa一開場就亮相的那雙高到不行的恨天高，則是來自Marc Jacobs的2016年秋冬系列作品，johnny Valencia説：「我很少會讓鞋離開我的視線，不過特殊情況沒辦法。」可以見得他對Lisa的時尚度認可，而鞋款超厚的鞋底加上緊身皮革靴身，讓Lisa辣度直破天際，逆天的女王風範，瞬間征服粉絲們的心。

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