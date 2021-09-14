可鹽可甜？肯德基「炸雞冰淇淋甜筒」超顛覆　小7拿鐵加蛋，網：誰敢喝？

編輯 / Jhen

不少人對於吃炸雞時總是容易把手沾的油膩膩而感到困擾，繼前陣子新加玻肯德基的一款「冰棒炸雞」爆紅，抓著類似冰棍的木條嗑炸雞，完全不用怕手髒，引起網友們熱議，台灣近期也推出了直接以吃冰淇淋的方式來享用的「Chiffle 雞米花甜筒」，不沾手之外上方甜甜的醬也超「涮嘴」 ; 另外最近在IG上瘋狂曝光的7-11「荷包蛋咖啡」，將原先上班族每日都會來一杯的咖啡「加蛋」，以甜甜的糖霜打造成太陽蛋造型，又Q又帶點惡搞的搭配，令人忍不住點一杯嚐嚐它的滋味。

雞米花一直以來都是肯德基的人氣小點，點完炸雞之餘肯定還要再加點一份，而近日肯德基腦洞大開，打造出一款「 雞米花甜筒」，將一顆顆炸得酥脆的雞米花放入冰淇淋甜筒當中，炎炎夏日，直接用吃甜筒的方式享用雞米花，完全不用擔心手會油滋滋，此外，肯德基也帶來全新口味，在香脆的黃金雞米花上方淋上香辣煙燻風味醬汁，再撒上奶油香酥雪花片，微辣口感＋香甜滋味，一咬下去就能感受到多種口味一次在嘴裡併發，讓人一口接一口停不下來！

近日在IG上爆紅的一款「荷包蛋咖啡」，香醇的咖啡被打上一顆太陽蛋，讓人不免停下目光想仔細看一眼這款奇特的飲品，但其實這是7-11近日推出的全新咖啡系列飲品，漂浮在咖啡上方的「荷包蛋」是由蛋白霜製作而成的餅乾，超可愛的模樣真的Q到很捨不得破壞它，所以品嚐之前肯定要先拍拍網美照留下紀念！甜甜的蛋白霜很適合在喝膩咖啡時當成小點心搭配，咬下去酥脆、在嘴裡融化有點黏牙的口感十分驚奇，若是點熱咖啡，也可以讓它慢慢泡軟，融入在咖啡裡一起品嚐，跟帶有苦味的咖啡一起喝下，增添咖啡的多層次口感。

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