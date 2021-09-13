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「英國楊丞琳」85萬幸運珠寶是Tiffany！　連美網冠軍獎盃也是

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▲▼ 拉杜卡努 。（圖／路透社）

▲贏得美國網球公開賽女單冠軍的拉杜卡努，開心捧著Tiffany打造的冠軍獎盃。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

18歲華裔血統的網球小將「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu），在本屆美國網球公開賽女單決賽，擊敗19歲的費南德茲（Leylah Fernandez），成為自2004年溫網的莎拉波娃後，最年輕的大滿貫得主，締造新紀錄與甜美笑容，讓她一夕爆紅，緊抱冠軍獎盃的開心模樣令人印象深刻，巧的是她剛到手的獎盃，與所戴的項鍊、珍珠耳環、戒指、手環，全是美國珠寶品牌Tiffany & Co.的設計。

Tiffany百年以來為不少重要體育賽事打造獎盃，目前位於羅德島的器皿工作坊，每年至少製作65 座獎盃，頒贈予體育精英。自1987年起，品牌銀器工匠便為美國網球協會精心打造美國網球公開賽獎盃，男女單打冠軍獎盃高度均為 18 吋，奪得女單冠軍的拉杜卡努即捧著此經典之作慶祝勝利。

▲▼ 拉杜卡努 。（圖／路透社）

▲拉杜卡努戴的Tiffany T1戒指、手環伴她邁向冠軍之路。（圖／路透社）

而陪伴拉杜卡努贏得比賽的幸運珠寶，也有Tiffany的蹤跡， 她的左手中指佩戴Tiffany T T1白金鑲鑽戒指，左手手腕也戴著同系列的手環，立體的T字展現個性美，與年輕洋溢的她絕配，此外她也戴上Tiffany Victoria珍珠耳環與鑲鑽十字架項鍊，珠寶總值達855,000元。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽戒指（左）134,000元，Tiffany 鑽石十字架造型項鍊182,000元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

英國楊丞琳, 拉杜卡努, Emma Raducanu, Tiffany

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