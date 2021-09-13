「小美人魚」大尺度繃帶裙雙峰見人！　被她全透視「國王的新衣」打趴

▲2021年MTV音樂錄影帶大獎紅毯女星來勢洶洶 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

2021年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）於今（13日）稍早隆重登場，紅毯宛如女星戰場，35歲梅根福克斯（Megan Fox）依舊不改火辣本色，以一件超透視裝大秀傲人體態，讓網友封為「國王的新衣」。而真人版《小美人魚》女星海莉貝莉 （Halle Bailey）則以火辣的綁帶裝搶鏡，絲毫不吝嗇秀出性感雙峰，網友也直呼：「薑是老的辣」、「梅根根本沒穿吧」。





▲梅根福克斯以透視裝大秀傲人曲線 。（圖／路透）

35 歲美國女演員梅根福克斯（Megan Fox）因《變形金剛》走紅，有「全球最性感女人」封號，此次紅毯她與男友Machine Gun Kelly一同登場，以濕髪造型，搭配Mugler透視裝大秀性感曲線，以細肩帶開始包覆豐滿上圍，從上到下幾近全裸，僅有火辣三角褲遮住重點部位，在透視裝若有似無般修飾下，長腿和纖細S曲線齊發，讓人很難不注意。

▲「小美人魚」女星性感尺度跌破網友眼鏡。（圖／路透）



「小美人魚」21歲非裔新生代女歌手荷莉貝利（Halle Bailey）也步上紅毯，脫離童話故事中的公主形象，她索性以一套白色繃帶禮服上陣，上半身大大的鏤空細節，一路從鎖骨位置開到胸前，使得豐滿上圍呼之欲出，僅僅剩下細到不行的肩帶固定，行走之餘都令人捏把冷汗。

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