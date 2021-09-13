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王心凌樂收10萬生日禮　卡地亞「豹紅一萬年戒指」助威

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▲▼王心凌 。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

▲錢帥君（左）為王心凌慶生，送上卡地亞禮物。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

記者陳雅韻／台北報導

王心凌9月5日過39歲生日，除了宣布演唱會延至2022年1月15日舉行，朋友為她慶生的行程也不間斷，曾是模特兒的姊妹淘錢帥君與她一起吃頂級日本料理慶生，也送上卡地亞（Cartier）大禮，是經典的Panthère de Cartier美洲豹戒指，讓王心凌開心取其諧音標註「豹紅一萬年戒指」。

▲▼王心凌 。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

▲王心凌收到卡地亞美洲豹戒指相當開心。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

美洲豹圖騰於1914年首次躍進卡地亞殿堂，在貞杜桑（Jeanne Toussaint）的設計下，將美洲豹的豐富姿態與野性魅力發揮得淋漓盡致，成為品牌最富盛名的經典之一，王心凌收到的生日禮物為18K金打造的Panthère de Cartier美洲豹戒指，鑲嵌縞瑪瑙與2顆代表眼睛的沙弗萊石，定價約101,000元。

▲▼王心凌 。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

▲卡地亞Panthère de Cartier黃K金美洲豹戒指，101,000元。（圖／卡地亞提供）

此款卡地亞美洲豹戒指設計俐落簡潔，在日常生活容易配搭，預料將成為王心凌的重要配件。她向來走在時尚尖端，日前到台東旅遊，即背著近日名媛女星人手一個的PRADA夯包、要價38,000元的拉菲亞草編織托特包，手腕上則是勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，輕鬆搭出明星味。

▲▼王心凌 。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

▲王心凌日前到台東旅遊，戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，背PRADA 拉菲亞草編織托特包38,000元。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

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關鍵字：

王心凌, 錢帥君, Cartier, 卡地亞, 美洲豹, PRADA, Rolex, 勞力士

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