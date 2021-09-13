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日網推3招「聰明用錢法」 　不用辛苦記帳也能存到錢

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文／職場人

職場人也有定期儲蓄的習慣嗎？喜歡記帳、規定每月需存多少錢的人，通常行為模式屬於「先發製人」型，先存錢再用剩餘的錢過日子，常常使你感到入不敷出，越接近月底就越三餐不繼？其實，我們可以反過來操作，不逼迫自己每日記帳，不為了儲蓄而讓自己生活品質下降，而是學會如何「聰明用錢」，即使不先儲蓄也能存到錢！

聰明用錢法1：決定每個月要花多少

▲聰明用錢法。（圖／pixabay，下同）

第1招聰明用錢法為「決定每個月要花多少」，尤其是會因為加班費、津貼、獎金而收入波動的人更應該好好學這招，若只是規定每個月必須存多少錢，那麼多賺得錢你可能就會拿來多犒賞自己，因此反過來規定自己每個月只能花多少錢，才能真正存到錢。職場人可以審視過去的記帳表，用平均月支出來作為花費標準，或是根據每個月可能會有的必要開銷（例如：生日節慶禮金、孝親費、美妝保養品補貨日等）來制定各月要花多少。

聰明用錢法2：掌握支付方式

第2招聰明用錢法為「掌握支付方式」，職場人日常消費是現金、信用卡還是行動支付呢？其實善用信用卡、行動支付的折扣回饋，我們仍可以省下不少錢，延伸上述方式，我們可以規劃哪一張卡（支付平台）要用於哪幾筆支出（例如：美妝保養品、日常餐費等），每月放入預估的可用金額，藉此來掌握自己的支出也是省時又便利。

聰明用錢法3：確定花錢目的

第3招聰明用錢法為「確定花錢目的」，這件東西你是需要還是想要？其實這個方法已經是老生常談，有時候我們的購買動機多是出自於想要擁有它，認為有一天可能會用上它，或是單純因為它是知名的品牌......，在消費之前先問問自己「我現在馬上會用到嗎？」、「它值這個價錢嗎？有其他替代方案嗎？」、「它可以使用多久？」等問題，也許會降低衝動購物！

存錢方法如同服飾一樣百百種，但我們有權選擇最適合自己的方式去執行，上述3個聰明用錢的方法推薦給大家，職場人可以不必絞盡腦汁地回想今天花了什麼，而是計劃好每個月的支出金額為多少，多賺的就是多存，並利用金融卡或行動支付來輔助，存錢才會更有感，而且不必讓自己每個月底窮吃土！

Source：allabout

【延伸閱讀】

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關鍵字：

Workworks職場人, 用錢法, 存錢

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