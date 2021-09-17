innisfree「綠茶籽精華液」下殺一瓶475元　小資女也能養出貴婦肌

文／C編

想要肌膚細滑水嫩，精華是絕對不能缺少的保養品，「Her森森」推出「innisfree 綠茶籽精華液80mlＸ2入組」，原價1840元、特價950元，相當於每瓶只要475元，比起專櫃還要便宜，快趁著優惠下殺入手吧！

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innisfree的綠茶籽精華液早就是品牌的明星商品，添加綠茶三重益生精萃，為肌膚補充水分、長效保濕，讓肌膚恢復油水平衡，透過綠茶裡面的兒茶素，幫助肌膚抵抗老化，重現年輕活力。

綠茶籽精華液不只是品牌官方的人氣商品，在網路上評價也超級好，「這家的超好用，很適合台灣的氣候使用，大推」、「味道淡淡的很好用」、「每次去韓國必買！便宜又好用！之前高單的品牌都不買了。」

之所以受到網友的推崇，是因為它的質地清爽，一抹推開就可以顯現出保濕力，很多人擦完一層之後，就可以感受到肌膚補充了滿滿的水分，而且淡雅的綠茶香味使用起來超級療癒，讓人一瓶用完接著一瓶。

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「Her森森」推出「innisfree 綠茶籽精華液80mlＸ2入組」，原價1840元、特價950元，一瓶相當於只要475元，小資女也可以負擔的價格，當然要囤貨，順便揪親朋好友一起入手，打造明亮好膚質。