日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！一鍵光速上菜、保留食材原味最鮮甜

文／C編

想要煮出好吃的佳餚，「工具」很重要，才能輕鬆煮出厲害的料理，「Her森森」推出兩款好用的鍋具特價，有富力森的微電腦壓力萬用鍋下殺約5.5折、一品夫人的微電腦萬能料理鍋，更是低至3.7折，想入手好用的下廚用具，絕對不能錯過。



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▲富力森FURIMORI 2L微電腦壓力萬用鍋FU-P215原價5980元、特價3299元、一品夫人3.4L 微電腦萬能料理鍋萬用鍋燜燒煲燉煲-A-400，原價6980元、特價2599元。點我購買。

富力森FURIMORI 2L微電腦壓力萬用鍋FU-P215主打簡約、設計感，實用的富力森是來日本的廚具，以精美的造型為空間增添美感，推出適合單身貴族、小家庭使用的日式質感小家電，這款微電腦壓力萬用鍋，集8種功能於一身，蒸煮燉滷燜，通通都可以靠一機搞定。

微電腦的壓力烹調可以保持食物原型，縮短烹煮時間，快速端出一桌好菜，各種料理輕鬆做，營養省時又美味，而且完全不需要顧火爐，只要按鍵，就可以輕鬆煮出美味的料理，這真的方便又有效率。

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▲富力森FURIMORI 2L微電腦壓力萬用鍋FU-P215原價5980元、特價3299元、一品夫人3.4L 微電腦萬能料理鍋萬用鍋燜燒煲燉煲-A-400，原價6980元、特價2599元。點我購買。

一品夫人推出的微電腦萬能料理鍋，8人份的份量適合大家庭使用，內含金鑽厚釜內鍋，集結快鍋、燜燒鍋、電子鍋等優點，一機就可以完成多種料理，像是滷牛肉、煲湯、燉雞湯、蒸煮海鮮等，輕輕鬆鬆就可以一鍋搞定。

不僅可以做出很多美味的料理，蒸氣熱循環加速烹飪時間，回家煮飯吃也不再需要很長的時間，全程保留食材的原汁原味，同時又可以快入味，絕對是居家烹飪必備神器。