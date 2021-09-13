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布蘭妮豎無名指秀1500萬大鑽戒　內圈刻親密暱稱

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▲▼ 布蘭妮 。（圖／翻攝britneyspears IG）

▲布蘭妮套上山姆阿斯加送的訂婚鑽戒宣布訂婚。（圖／翻攝britneyspears IG）

記者陳雅韻／台北報導

39歲西洋天后布蘭妮（Britney Spears）才剛重獲自由，解除父親傑米對她長達13年的監管，拿回約16億元財產的主導權，今旋即爆出喜訊，她秀出小12歲男友山姆阿斯加（Sam Asghari）送上的4克拉大鑽戒，宣布訂婚，將是她的第三段婚姻。

▲▼ 布蘭妮 。（圖／翻攝britneyspears IG）

▲布蘭妮豎無名指秀4克拉訂婚鑽戒。（圖／翻攝samasghari IG）

布蘭妮先於個人IG po戴巨鑽戒的影片，做出驚訝、眨眼表情又親吻交往5年的男友山姆阿斯加，並寫下「我真不敢相信」表達欣喜之情，山姆阿斯加則在IG分享布蘭妮豎起無名指戴鑽戒的照片，直挺挺的指頭讓人第一眼誤以為她比了中指。

▲▼ 布蘭妮鑽戒 。（圖／翻攝Forever Diamonds官網）

▲山姆阿斯加向紐約珠寶商Forever Diamonds訂製4克拉圓鑽戒，戒環內圈刻有兩人間的親密暱稱「Lioness」。（圖／翻攝Forever Diamonds官網）

據悉此求婚戒是山姆阿斯加向紐約珠寶商Forever Diamonds訂製的款式，特別精選4克拉圓鑽，若是顏色、淨度都是頂級之選，估價約1500萬元台幣，品牌以四爪鑲嵌烘托鑽石之美，戒環內圈刻有兩人間的親密暱稱「Lioness」，成功擄獲布蘭妮的芳心。

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關鍵字：

布蘭妮, 山姆阿斯加

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