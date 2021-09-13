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已婚男人的把妹3套路　小心妳不知不覺變小三

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文／Squid　圖／pexels

跟已婚男子聊天要特別注意，很可能會落入他的圈套，最後淪落為小三，《ET FASHION》就整理已婚男人經常出現的3大把妹的手段，透過這樣的方式跟妳建立起好感，最後妳成為小三，他還可以全身而退，絕對要小心。

▲感情,男女,戀愛。（圖／Pexels）

1.傾訴

和未婚男性不一樣，已婚男人不會一上來就表達對妳的好感，而是先傾訴自己有多麽的不容易，比如說自己的工作壓力大，每天煩得、累得要死，而老婆就知道買買買、抱怨等等，女孩子一聽到這種傾訴就容易產生同情心理，卸下防備、放鬆謹惕，以為他就是在跟自己聊天，沒想到這只是開始讓妳掉落陷阱的第一步。

2.對比

當妳們友誼的感覺差不多的時候，已婚男人就會用對比的方式，塑造自己有情有義，但是又悲情的人設，一般來講他們的話術通常是，「上班特別累，回家總是吃不上一口熱飯，週末還得幫老婆帶孩子，可她一點都不理解我，真不像妳這樣還能聽我發牢騷，我老婆要是能像你這樣，有一點點好就好了，但我能怎麼辦呢，我又不能離婚，還是得給孩子一個榜樣。」既攻擊了原配、還說了妳的好話，最後自己又是負責任的人，做出了的圓滿的對比狀態，讓妳覺得他真的很有責任心、很可憐，甚至想要拯救他。

▲感情,男女,戀愛。（圖／Pexels）

3.收網

一但出現了拯救的心理，那這個男人就等於達到了自己的目標，開始就會藉各種名義找妳出來，接下來就順理成章的出雙入對，一旦被原配發現，他還會自己找藉口、理由把責任推到妳身上，讓妳被潑一身髒水。

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關鍵字：

感情, 男女, 戀愛

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