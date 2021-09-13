經典的奇幻想像　LV有了地表最可愛老花、DIOR圓背椅變成氣球

▲LV的Capucines包、DIOR的圓背椅，都透過藝術家的眼界，展現獨特創意。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

精品與藝術能畫上等號，也能加乘出更閃亮火花，近日LOUIS VUITTON（LV，路易威登）第3度推出Artycapucines系列，邀來6名藝術家以Capucines包為基底創作，DIOR Maison則集結17名藝術家，重新詮釋品牌經典的路易十六風格圓背椅，每一件都是令人驚喜的創意。

LV Artycapucines

LV的Artycapucines系列自2019年推出，今年祭出第3彈，藝術家的天馬行空透過工匠的巧手技藝成形，出生於巴西、定居紐約的Vik Muniz頗負盛名，他設計的Capucines包充滿童趣，Monogram與其他可愛圖案錯落在包面上，根本是地表最可愛老花。

▲Vik Muniz設計的Capucines包，以錯視手法呈現小小的圖案，超級可愛。

▲Donna Huanca以手繪刺繡與穿環，讓包包充滿豐富層次。



▲Gregor Hildebrandt運用網版印刷呈現黑白效果，LV標誌以黑膠唱片鑲嵌。



德國藝術家Gregor Hildebrandt的黑白設計也是他所擅長，運用網版印刷皮革，LV標誌鑲嵌的是黑膠唱片，非常有意思，大陸畫家黃宇興以刺繡等手法，在包面上描繪出美麗景色，美國藝術家Donna Huanca設計的包，有藍白渲染效果，正是從她的藝術創作而來，她偏好讓人體成為作品的一部份，在表演者身上彩繪、與大型抽象畫成為整件作品。

▲黃宇興以刺繡與豐富色彩，在包包上描繪夢幻風景。





▲Paola Pivi的創作有著複雜皮革鑲嵌工藝和豐富的金箔鍍金





▲曾梵志重新詮釋梵谷自畫像，以超過70萬針的刺繡工藝，讓圖像栩栩如生。

DIOR圓背椅

服裝、包款之外，DIOR的椅子也是經典。迪奧先生認為路易十六風格的圓背椅，莊重簡約、很能代表巴黎，因此做為時裝秀的座椅非常適合。現在的時裝秀場空間多樣，圓背椅在秀場亮相的機會少了，但地位不減，而且以各種材質或印花變化，不僅成為專賣店中的標誌，也能買回家成為家中要角。

▲DIOR的圓背椅簡約優雅又莊重，是品牌經典。

▲DIOR的圓背椅，在藝術家的創意下有了全新樣貌。





▲韓國設計師Seung-jin Yang的「氣球」圓背椅（前）。

今年的米蘭家具展，Dior Maison一口氣集結17名當代藝術家，以各自的觀點，讓圓背椅成為一件件藝術品，大陸建築師馬岩松以3D列印，讓椅子出現「穿越時空、在高速行進中凝結」的效果，法國室內設計師Sam Baron跳脫「單人座」的思維，圓背椅成為鞦韆、雙人搖椅，充滿想像與樂趣。

▲大陸建築師馬岩松讓椅子出現在高速行進中凝結的搶眼效果。

▲法國設計師Sam Baron將圓背椅打造成放在室外的鞦韆、雙人搖椅。





▲日本設計師佐藤大的作品堪稱「圓背椅3.0」，宛如私密小空間。

韓國設計師Seung-jin Yang用環氧樹脂做出「氣球」完成椅子，令人愉悅又驚喜，同時也暗喻了脆弱與不穩定性。有多名藝術家讓圓背椅全然變身，例如日本產品設計師佐藤大，將椅子變成具包覆性的私密小空間，堪稱「圓背椅 3.0」，荷蘭室內設計師Linde Freya Tangelder則運用「鋁」，打造3腳、傾斜椅背的作品。

一個包、一把椅子，都可以是空白畫布，在藝術家的進輝灑下，它們依然是經典，卻有了看似瘋狂有趣，又充滿意義的新鮮外衣。

▲荷蘭設計師Linde Freya Tangelder以圓背椅為靈感，打造鋁製的3腳椅。



▲法國藝術家Joy de Rohan Chabot將植物意象融入椅子，夢幻又詩意。

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