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AP縮寫點綴皇家橡樹離岸型新錶　藍、綠款更活潑

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▲▼ AP, Panerai 。（圖／公關照）

▲AP推出皇家橡樹離岸型42毫米自動上鍊計時碼錶。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet）皇家橡樹離岸型新增2名生力軍，分別是淺藍色精鋼款與軍綠色鈦金屬材質的42毫米自動上鍊計時碼錶，均配備「Méga Tapisserie」超大型格紋錶面、飾有精緻紋理的同色可替換式橡膠錶帶，整體充滿活潑朝氣，而細節處也有新氣象，例如「AP」縮寫取代「Audemars Piguet 」logo並移至3時位置、小時計時盤與小秒針位置互換讓閱讀更順暢。

▲▼ AP, Panerai 。（圖／公關照）

▲AP皇家橡樹離岸型42毫米自動上鍊計時碼錶有藍色款（左）與軍綠色款，各997,000元。

兩款全新皇家橡樹離岸型42毫米自動上鍊計時碼錶，均搭載最新的4404一體整合飛返計時碼錶機芯，配備導柱輪與飛返功能，藉由透明錶背可一窺精心修飾的機芯；而外觀除了原本配備的淺藍或軍綠色橡膠錶帶，另附一條黑色小牛皮錶帶，透過「一鍵式」解鎖設計便能輕鬆更換。

▲▼ AP, Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible Bianco專業潛水精鋼腕錶42mm，274,000元。（圖／沛納海提供）

不少運動錶的錶徑尺寸都落在霸氣的42毫米，沛納海（Panerai）Submersible Bianco專業潛水精鋼腕錶也是此熱門尺寸，新作為首度亮相的白色面盤款式，點綴立體白色的棒狀及圓形時標，與採黑色邊框設計的時分針前端，均塗覆Super-LumiNova®夜光塗料，12點鐘方向旋轉錶圈刻度標及分針使用藍色夜光，其他顯示則為綠色夜光，確保在暗夜或水下讀時的清晰度。

►沛納海白面潛水錶首曝光　42mm錶徑好上手

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, Panerai, 沛納海

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