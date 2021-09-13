月餅熱量排行榜公開：Top1直逼便當！營養師教5招吃法不怕胖

▲月餅是許多人過中秋節必吃美食。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

歡樂的中秋節即將到來，現在也是一年中能盡情品嚐各式月餅的時候，但許多人對於月餅總又愛又怕，想吃又怕發胖，不吃又沒過節感！知名營養師高敏敏就公開了月餅熱量排行榜，只要聰明選擇加上5大秘訣，降低熱量、糖分，中秋也能開心吃月餅不怕胖。

高敏敏分享了市面上常見的12款月餅熱量排行，熱量最高前5名依序為雙黃月餅、廣式月餅、綠豆椪、滷肉咖哩椪、冰淇淋月餅，小小一顆月餅熱量都超過一碗白飯（280大卡）。

尤其是第一名雙黃月餅，熱量更高達790大卡，需要騎腳踏車198分鐘才能消耗（以60kg成年人以正常速率騎計算），且含糖量也多達近20顆方糖。而每日精製糖攝取量，女生建議控制在4顆方糖量，男生大約為5顆方糖量，因此雙黃月餅建議只吃1/4。而第二名廣式月餅，熱量也高達600大卡，需要騎腳踏車運動150分鐘才能消耗，也要注意別多吃。

針對喜歡吃月餅、過節一定要吃月餅的人，高敏敏也給出5項建議。

1.選擇原味或是餡料少、少油少鹽少糖製作的月餅，熱量跟負擔都比較小。

2.可以挑選高纖維內餡的口味，像是鳳梨、柚子等。

3.可以與家人一起分時共享，兩人分一顆或是大顆切成4份，減少熱量之餘，還能增加感情。

4.把搭配飲品改為無糖茶、無糖黑咖啡或牛奶、優酪乳、無糖豆漿等，取代含糖飲料。

5.推薦在下午時段享用，吃完還可以起身多活動，促進消化。



最後她也提醒，別因為某些品項「看起來」熱量比較低就一次吃很多，份量和內容物很大的重點，建議吃之前要看一下營養標示跟成分，知道自己吃了什麼、吃了多少很重要，才能有意識不進食過度。

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