CITIZEN聯手花店推玫瑰錶　鑲2顆小鑽給驚喜

▲CITIZEN與東京專營非洲玫瑰花店AFRIKA ROSE聯名的ES9447-51A腕錶，33,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

每日好搭配的女錶除了要耐看，背後的設計故事更迷人，CITIZEN兩款新作分別於日本東京專營公平貿易且高品質的非洲玫瑰花店AFRIKA ROSE、時尚品牌CHAN LUU合作，設計傳達正能量的錶款。以前者為例，設計靈感源自「Good Times」黃玫瑰花種，因此以香檳金錶圈搭配黃色漸層面盤與玫瑰刻紋，呼應玫瑰的優雅風格，9時位置則點綴2顆小鑽寵愛女性。

▲CITIZEN與時尚品牌CHAN LUU合作的光動能女錶EG7071-03L，17,800元。

CITIZEN與時尚品牌聯名的光動能女錶EG7071-03L，則以美麗海洋為主題，選用漸層藍蝶貝面盤展現浮光波動的意象，12時位置的時標鑲嵌鑽石及切割立體晶體造型，猶如大海冒出的泡泡，為喚起大眾保育的意識，特別搭配由海洋回收寶特瓶再製纖維製作的環保編織布錶帶，附贈羅馬玻璃珠手鍊，可一同疊戴。

▲Seiko Lukia SUT414J1腕錶（左）22,500元、SUT413J1 腕錶19,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko旗下女錶品牌Lukia太陽能錶也以清新風格設計著稱，當中限量300只的限量錶SUT414J1以海邊意象為靈感，於白色面盤上點綴藍色水晶時標與象徵太陽的金色鍍層錶圈，演繹一幅由陽光、海水等元素交織的美好畫面；另一只新款SUT413J1腕錶則於面盤中央呈現花瓣壓紋，低調流露女人味。

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