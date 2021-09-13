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資生堂「最強養膚蜜粉」推巴黎初雪版、ALBION健康水彩繪瓶身吸買氣

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▲▼美妝限定。（圖／品牌提供）

▲高顏值外型，更能提升買氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝保養除了比實力，更要比顏值，漂亮的外型往往吸引消費者目光，像是彩妝迷每年引頸期盼的資生堂香氛魔法盒，今年以城市雪景為主題，絕美登場；ALBION健康水也推出特殊彩繪版，象徵著守護肌膚健康之意。

▲▼美妝限定。（圖／品牌提供）

▲每年推出的雪花香氛魔法盒都有不同的主題設計。

今年推出的雪花香氛魔法盒，美白養膚成分再進化，全新添加美白有效成分，讓透明雪肌粧感更升級，搭配雪花閃耀粉末，呈現細緻服貼的透明光澤。

▲▼美妝限定。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO Snow Beauty 雪花香氛魔法盒（2021巴黎初雪限定），25g，1,900元。

外型設計以巴黎雪景加上繁華洛可可風格的藤蔓花紋與柔美藍色調，主打白天清透補粧、夜晚美白保養，被譽為最強養膚蜜粉，自2014年起，心機彩粧每年秋冬皆會推出以城市雪景為靈感設計的香氛魔法盒，是粉絲必收的浪漫藝品。

▲▼美妝限定。（圖／品牌提供）

▲ALBION 健康化妝水，485ml（魚悅限定版），3,400元

ALBION的經典健康化妝水也推出485ml大容量彩繪版，搭配特製壓頭與精緻圖騰，粉絲必搶。圖騰採用在日本擁有「游動之寶石」美譽的錦鯉 ，象徵在動盪不安的疫情下，健康化妝水將持續守護每位消費者的肌膚健康。

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關鍵字：

資生堂, ALBION, 限定

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