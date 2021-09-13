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皮膚變好又省錢！4個可省略的保養步驟：眼霜不一定要買

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▲▼ 皮膚好又省錢！可省略的4保養步驟 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲依照個人皮膚狀況調整保養步驟和使用品項，更能有效護膚。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@94_j.a）

編輯／Amanda

有些人保養步驟好簡單，肌膚就好到讓人羨慕，而有些人每天用一堆護膚品、保養做好做滿，肌膚卻依舊不好？其實保養並不是做得越多越好，有些保養步驟並不是所有人都需要，做了反而造成肌膚負擔、甚至引發肌膚問題。像是以下4個保養步驟其實可以省略，精簡高效保養不僅省錢，還能讓肌膚變好。

1.化妝水可用可不用

化妝水的主要功能是二次清潔和浸潤角質層，隨著保養意識的提高，大部分人清潔都做得很到位，基本上不太需要再搭配化妝水來二次清潔了，尤其是乾性肌和敏感肌，反而容易造成過度清潔，導致肌膚受傷；而另外，浸潤肌膚的功能，如果是習慣洗完臉就會快速接著保養的人，這時角質層已是濕潤狀態，就不需要另外再使用化妝水，可直接進行下一步驟。

▲▼ 皮膚好又省錢！可省略的4保養步驟 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲乳液和乳霜依膚質、肌膚狀況選一種用即可。（圖／翻攝IG@goodal_official）

2.乳液、乳霜選一種用即可

不少人保養品喜歡買全套，回家一整套往臉上用，而有些品牌會同時出乳液和乳霜，你是否也是乳液用完再用乳霜？其實乳液和乳霜功能是相同的，都是幫助潤澤肌膚、留住水分，只是其中水油比例不同，因而在滋潤度和質地上產生不同，可根據個人膚質狀況擇一使用就可以了，中性偏油、油性肌可選質地較輕盈的乳液，而中性偏乾、乾性肌則可選擇更滋潤的乳霜。

3.眼霜、頸霜可用乳霜代替

如果在保養品預算比較有限的人，其實可以用直接用乳霜當作眼霜、頸霜用，保養時直接將臉部乳霜塗抹到眼睛周圍，也往下帶到頸部肌膚，同樣能為眼部、頸部肌膚做好保濕滋潤效果，想要抗老、緊緻的話就選擇有添加抗老成分的乳霜。

但如果眼周有比較明顯的黑眼圈、容易有泡泡眼等問題，或是眼周肌膚非常乾需要加強護理，單靠乳霜就會不夠，這時候就需要再單獨挑選合適的眼霜使用。

▲▼ 皮膚好又省錢！可省略的4保養步驟 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不是所有人早上都需要用洗面乳。（圖／翻攝IG@goodal_official）

4.早上不一定要用洗面乳

做好肌膚清潔很重要，但過度清潔容易破壞肌膚屏障，反而讓肌膚狀況不穩，變得乾燥缺水，甚至加重敏感狀況。除了注意使用的洗面乳、洗臉水溫是否適宜，早上其實不一定要用到洗面乳，起床後臉上出油不多可直接清水洗臉，尤其是乾性肌和敏弱肌。

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關鍵字：

保養, 護膚, 步驟, 迷思, 精簡保養

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