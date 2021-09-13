85度C限時7小時冰拿鐵「第二杯20元」　路易莎推特價優惠

▲85度C推出第二杯20元優惠，僅限7小時。（圖／85度C提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋連假即將來臨，今年因防疫官方不鼓勵群聚，民眾也紛紛轉向在家中烤肉，順便喝杯咖啡也很可以，85度Ｃ也宣布將在中秋節當天，推出「第二杯20元」優惠，無獨有偶的台灣最多連鎖門市的路易莎咖啡，也即將在本週末前掛牌興櫃，推出特定飲品特價的好康，讓消費者本週末的中秋連假也能有好心情。

今年許多人在家烤肉，85度C在9/19當天推出大杯冰拿鐵特惠活動，消費者只要在下午1點到晚上8點期間，到店購買大杯冰拿鐵，第二杯只要20元，優惠限時僅七小時，2杯原價180元，當天特價僅需110元，現賺70元，請注意購買限制，每人限購三組，限正常冰或少冰，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶／外送無此優惠。

▲路易莎將椰子水與椰奶搭配咖啡推出新口味。（圖／路易莎提供）

連鎖平價咖啡路易莎9／13推出「生椰美式」、「生椰拿鐵」兩款新咖啡，採用椰子水或椰奶，搭配路易莎經典義式濃縮或拿鐵，強調飲用時會出現的甘甜感，新品上市期間也有便宜10元的特價，生椰美式原價65元，特價55元；生椰拿鐵原價75元，特價65元，業者表示推薦甜度選無糖，可單純品飲椰子水的天然清甜與咖啡的甘醇。

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