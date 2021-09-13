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從內心深處認可自己 ，「4個感受」代表你正前往對的路上

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▲▼4個感受代表你走在對的路上。（圖／Unsplash）

▲願意聽取意見，卻不因此對自己感到懷疑。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

人生總會面臨大小抉擇，我們都曾懷疑自己當初的選擇是否正確，都希望能少走冤枉路，走在對的道路上，可惜人生沒有教科書，總要有些跌跌撞撞才能找到通往成功的路，若你常有以下「4種感受」，代表你正前往對的方向，就勇往直前邁開大步吧！

#從內心深處認可自己

你處於一種開放狀態，願意聽取他人建議，試著從不同角度來思考問題，知道哪些該採納，更知道哪些只要聽聽就好，保留自己核心的東西。並非是對自己做的事情沒有任何懷疑，但對於堅守的信念卻非常確定，從內心深處認可自己。

▲▼4個感受代表你走在對的路上。（圖／Unsplash）

#不確定眼前這條路會走到哪，至少目前走的過程中有享受的部分

或許你不清楚你做的事情能夠帶你走到哪裡，也不知道能帶來什麼好處，更不確定能不能有個完美的結果，但你在努力追求的每一刻，即便過程並不順遂，但你仍樂在其中。

#你從在做的事情中獲取能量，而不是消耗能量

走在你認為對的道路上，或許很孤獨、忙碌，但你在忙碌之餘，你仍可感受到有源源不絕的能量，而不是被掏空的感覺。

▲▼4個感受代表你走在對的路上。（圖／Unsplash）

#在眾多選項中，你一直都選擇自己本能更喜歡的那個

人生中需要做很多選擇，不管是做什麼工作，甚至要住在哪個城市，站在任何分叉路口，你都選擇自己感興趣的那邊，在下個路口，你又能繼續選擇自己更喜歡的，當你發現你總是能衷心選擇時，你會發現你正在做著自己很感興趣的事情。

►人生必須停止做的5件事：「別在沒錢的時候追求精緻」寫進心坎裡

關鍵字：

成功, 信任, 相信

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