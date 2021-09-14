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4招練出女團一字肩＋天鵝頸！告別駝背、肩頸痛，get顯瘦好體態

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▲▼ 4招練出女團天鵝頸。（圖／翻攝ＩＧ）

▲良好的體態不僅顯瘦，穿衣服也更好看。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@lalalalisa_m、小紅書@Honeymimi

很多人因工作長時間低頭用電腦或滑手機，讓頸椎長期壓力過大，導致頭頸前傾、斜方肌過大，不僅看起來虎背熊腰，視覺立刻胖3kg，也是肩頸常常僵硬痠痛、不舒服的原因。小紅書上擁有破百萬粉絲的健身博主就分享了4個肩頸拉伸動作，能幫助開肩拉背、放鬆肌肉，跟含胸駝背說再見，還能練出女團超夯一字肩、天鵝頸，擁有顯瘦好體態，穿衣服也更好看。

▲▼ 4招練出女團天鵝頸。（圖／翻攝小紅書）

＃拉伸頸前＋胸鎖乳突肌

先拉伸頸部前側，將雙手輕壓在鎖骨邊緣，頭部自然伸直並往內收下巴，接著將頭部向上抬、用力往上伸直頸部前側，同時雙手要用力往下按壓抗力。

接下來拉伸左右胸鎖乳突肌，將頭向一側傾斜45度，同側手則置於另一側鎖骨邊緣，按壓抗力，做完換另一側，過程中注意不要聳肩，肩膀要下沉。

▲▼ 4招練出女團天鵝頸。（圖／翻攝小紅書）

＃拉伸斜方肌

先拉伸頸部斜方肌，身體自然站直，頸部自然伸直，用右手按壓左側鎖骨處幫助穩定，頭部慢慢轉向右側，頭部轉動時手都要按壓在鎖骨保持不動，慢慢轉正回來再換另一邊。

接著拉伸上斜方肌，右手持續按壓左側鎖骨做抗力，將下巴微收倒向45度，慢慢轉向右側且下巴往下，另一邊同樣動作。

▲▼ 4招練出女團天鵝頸。（圖／翻攝小紅書）

＃拉伸肩背前束

肩背前束的基礎版拉伸，可先靠牆站立，向上舉起一側手臂，讓手肘呈90度並貼於牆上，注意不要聳肩，接著上半身保持挺直狀態往外側旋轉，手臂夾角要保持不變，稍微停留後再轉回來做另一邊。

而加強版同樣靠牆站立，水平舉起一側手臂和肩關節平行並貼在牆上，挺直上半身往外側旋轉打開胸腔，稍微停留後再轉回來做另一邊。

▲▼ 4招練出女團天鵝頸。（圖／翻攝小紅書）

＃靠牆開肩

最後用貓式伸展來幫助開肩。首先面牆而站，身體站直、雙手貼於牆上，用雙手去推牆找到穩定點，注意穩定肩胛骨，不要聳肩；將五指打開緊貼牆面，且讓雙手往上移動至視線上方，不用過高；將身體盡量往上往裡貼，手臂伸直往內貼，胸腔也往內，但肩膀要下沉、腰椎不動也不要擠壓。

以上4個動作建議按照順序練習，每天感覺了、肩頸痠痛就來做一組，拉伸完能放鬆緊繃肌膚，堅持做就能幫助改善不良體態。

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身材, 瘦身, 鍛鍊, 運動, 顯瘦, 一字肩, 直角肩, 天鵝頸, 體態, 顯瘦, 駝背, 含胸, 圓肩

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