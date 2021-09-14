MET Gala／「甜茶」踩2500元Converse小白鞋　嘻哈歌手「當場更衣」換3套

▲「甜茶」堤摩西夏勒梅穿上白帥帥的西裝，搭配一雙約2,500元的Converse小白鞋。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

時尚圈盛事MET Gala美國大都會藝術博物館慈善晚宴今終於回歸了，受新冠肺炎疫情影響去年取消盛會，今年則從以往的5月第一個星期一舉辦延至紐約時間9月13日晚間舉辦，今年主題訂為《In America A Lexicon of Fashion》（在美國：時尚的詞彙），眾星勇敢踏上紅毯秀自己，人氣很旺的「甜茶」堤摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）穿上白帥帥的西裝，搭配一雙約2,500元的Converse小白鞋，展現混搭功力。

由於本屆MET Gala主題關於美國時尚，多數明星選擇美國設計師品牌服裝，但「甜茶」堤摩西夏勒梅依然穿與他長期合作的哥倫比亞裔設計師Haider Ackermann打造的白色西裝，有趣的是腰際下方別有兩個閃亮胸針，褲子也刻意穿成好似縮口設計，露出白襪與象徵美國經典時尚之一的Converse帆布鞋，符合他的年輕本色。

▲嘻哈歌手納斯小子（Lil Nas X）連換三套，從斗篷到盔甲，再變出閃亮連身衣。（圖／美聯社、路透）

眾男星登上MET Gala紅毯，吸睛度完全不輸女星，首度參加的嘻哈歌手納斯小子（Lil Nas X）連換三套，先披長斗篷登場，旋即拆掉露出宛如鋼鐵人般的金色盔甲裝，這樣還不夠，再變出飾滿閃亮珠飾的連身服，出自Versace的設計；而澳洲新生代歌手特洛伊希文（Troye Sivan）則以挖大U領口的黑色洋裝亮相，手臂套著個性皮環，搭配卡地亞（Cartier）鑽石項鍊，讓粉絲忍不住讚他越來越性感了。

▲澳洲歌手特洛伊希文挖大U領口的黑色洋裝，搭配卡地亞（Cartier）鑽石項鍊。（圖／美聯社）

