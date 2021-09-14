MET Gala／怪奇比莉腰束奶澎打趴全場！貝克漢長子狂放閃與妻硬穿同一牌

▲歌手怪奇比莉（Billie Eilish）以聯席主席身份走上Met Gala紅毯 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

時尚奧斯卡Met Gala於台灣時間今（14日）一早隆重登場，歌手怪奇比莉（Billie Eilish）以聯席主席身份走紅毯，更破天荒選擇了Oscar de la Renta性感裸色紗裙，打造與過往截然不同的美感。而足球金童貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與未婚妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz）甜蜜合體吻到忘情，連服裝還都來自VALENTINO彰顯好感情。

▲怪奇比莉穿著晚禮服之王Oscar de la Renta登場，氣勢裙襬與好身材讓粉絲驚艷 。（圖／路透）

Met Gala今年主題為「在美國時尚的詞彙」，怪奇比莉穿著晚禮服之王Oscar de la Renta登場，成為她首度在紅毯上穿著該品牌，更罕見以柔美的裸色系風格加持，一頭金髮致敬女神瑪麗蓮夢露（Mariyn Monroe），一出場就引發歌迷驚艷。而透視薄紗般的平口剪裁完美修飾鎖骨線條，加上緊身馬甲包裹豐滿上圍，藏了許久的好身材終於曝光，接著再以超長裙襬打造驚人氣場，性感模樣回味無窮。

▲布魯克林與未婚妻妮可拉佩茲皆穿著VALENTINO。（圖／AP、路透）

布魯克林與妮可拉佩茲在去年（2020年）7月宣佈訂婚，此次皆選擇VALENTINO服飾傳遞好感情，布魯克林身穿經典的黑色燕尾服，簡潔黑白色全為襯托未婚妻的美麗動人。妮可拉佩茲則以帶有紋理的粉色閃片裙裝亮相，細肩帶剪裁勾勒纖細身材，搭配晚宴手套與閃鑽耳飾，同樣致敬瑪麗蓮夢露，兩人更在紅毯上完美預演婚禮，直接上演親親橋段放閃一波。

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