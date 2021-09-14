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MET Gala／Rosé成首位登上紅毯韓流偶像　秀長腿與超模Kaia Gerber比美

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記者王則絲／外電報導

受疫情影響而一再延期的時尚盛典MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴），終於在紐約時間13日晚間回歸，眾星雲集的場面中，值得一提的是韓女團BLACKPINK成員Rosé的驚喜現身，成為首位登上MET Gala紅毯的韓流偶像，穿著性感短裙拖出超模般的身材，而真正的國際超模Kaia Gerber也率先登場，遊走危險邊緣的「花瓣遮點」裙裝，亦成為場上必看焦點。

MET Gala向來是歐美國家的時尚圈盛事，較少看見來自亞洲的名人，不過稍早就有消息指出，韓女團BLACKPINK成員Rosé數天前現身紐約，似乎就是為出席MET Gala進行定裝工作，而今年的MET Gala正式展開，Rosé如傳言所說真的現身了！成為登上MET Gala紅毯的首位韓流偶像。

Rosé身為SAINT LAURENT品牌大使，不意外穿著品牌新裝亮相，並偕同設計師兼好友Anthony Vaccarello一塊走紅毯，Rosé身穿YSL黑色背心裙，胸前飾以白色綢緞，梳起俐落馬尾登場，裙長剛好蓋過臀部，讓Rosé的一雙逆天長腿得以完整呈現，纖細的身材堪比超模，相當驚艷。

▲Kaia Gerber。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kaia Gerber選穿Oscar de la Renta的黑色長禮服出席本屆MET Gala。（圖／達志影像／美聯社）

現場當然也來了不少真正的國際超模，星二代Kaia Gerber選穿Oscar de la Renta的黑色長禮服，不巧與萬眾矚目的怪奇比莉（Bellie Eilish）撞牌，然而Kaia身上的禮服更為挑戰體態，設計靈感延伸自女星Bianca Jagger於1981年穿著的由Halston設計的禮服，腰線緊身貼膚，胸前僅以花瓣葉片形狀布料包覆，遊走在危險邊緣，性感至極，Kaia展現超模的專業架勢演繹，在會場上顯得低調，卻是相當有質感、高級的一套必看造型。

►MET Gala／怪奇比莉腰束奶澎打趴全場！貝克漢長子狂放閃與妻硬穿同一牌

關鍵字：

MET Gala, Rosé, 朴彩英, Kaia Gerber, YSL, SAINT LAURENT

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