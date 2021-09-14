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MET Gala／小賈夫婦造型乏味被搶版面　她用「套頭裝拋偶包」成最大贏家

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記者鮑璿安／外電報導

時尚奧斯卡Met Gala於今（14日）隆重回歸，紅毯上比帥比美已經不足為奇，反而是「﻿﻿翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）這回以一套「影子裝」從頭到腳包好包滿登場，雖然連五官也很難辨識，徹底拋開偶像包袱，但絕對賺足版面。相較之下，加拿大歌手小賈斯汀夫婦維持一貫的黑色套裝就顯得乏味許多。

▲Met Gala 。（圖／AP）

▲金卡戴珊以巴黎世家 （Balenciaga）全黑套裝走上紅毯，被網友笑稱走錯場 。（圖／AP）

美國名媛金卡戴珊以巴黎世家（Balenciaga）全黑套裝走上紅毯，由創意總監 Demna Gvasalia操刀一系列深色單品，雖然造型望去是一片黑，不過組成部分依舊有層次，包括頭套、手套以及高跟靴營造出整體感，無疑是今日最大贏家。金卡戴珊該套造型其實與前夫歌手肯伊威斯特（Kanye West）有呼應到，肯伊威斯特也多次以包頭造型亮相，被認為是金卡戴珊今夜穿搭的幕後推手。

▲Met Gala。（圖／路透）

▲坎達兒珍娜水晶透視裝辣翻，與金卡戴珊形成鮮明對比。（圖／路透）

金卡戴珊妹妹坎達兒珍娜成為最明顯對比，不負觀眾所望，她以紀梵希（Givenchy）性感的透視水晶禮服展現窈窕身材，奢華的鑽飾細節遊走體態，加上透膚裙身與袖套包裹，超模曲線名副其實。

▲Met Gala。（圖／路透）

▲Met Gala。（圖／路透）

▲加拿大歌手小賈斯汀與妻子海莉比伯選擇正式套裝。（圖／路透）

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）則以一貫的暗黑色系套裝出席，小賈以黑色西裝搭配白色內襯呼應，海莉則以緊身平口裙裝露出纖細肩頸曲線，搭配向下挖空的V字鑽飾領口，小露美胸點到為止，雖然被網友認為造型意料之中有些乏味，但兩人甜蜜並肩擺拍即是最美風景。

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關鍵字：

Met Gala, 小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉比伯, Hailey Bieber, 坎達兒珍娜, Kendall Jenner, 金卡戴珊, Kim Kardashian

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